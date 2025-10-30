Tras apuntar contra Franco Colapinto, Jaques Villeneuve destrozó a otro piloto de la Fórmula 1: “No aporta nada”

Jaques Villeneuve no solo es mundialmente conocido por lo que fue su desempeño como piloto de la Fórmula 1 entre 1996 y 2011, sino que también por su actualidad, donde se desempeña como comentarista. De hecho, el canadiense nacido en Saint-Jean-sur-Richelieu se hizo viral en Argentina por una declaración que hizo en contra de Franco Colapinto.

En mayo pasado, Villeneuve apuntó contra el oriundo de Pilar, de quien sostuvo que “es propenso a los accidentes”, aunque también destacó la principal virtud que tiene el joven bonaerense: “Es rápido”, dijo. Pero también en lo que fue la antesala al GP de Mónaco dejó en claro que iba a ser la gran prueba que tendría que afrontar: “Será lanzar y ver. Simplemente, no lo sabes. ¿Será capaz de ir rápido sin estrellarse o tendrá que bajar la velocidad para no hacerlo? Esa es la gran pregunta”, exclamó en Sky Sports.

El tiempo pasó, pero las críticas no cesaron. Así como en su momento cargó contra el argentino de 22 años, en esta ocasión las filosas declaraciones fueron para Yuki Tsunoda, el piloto japonés de Red Bull Racing. Si bien destacó que mejoró su rendimiento, lo hizo sugiriendo que la escudería austriaca lo está “sobreprotegiendo”.

“Yuki tuvo su mejor fin de semana en mucho tiempo”, insistió el francés. “Lo hemos dicho algunas veces, pero es verdad”, destacó el francés Laurent Mekies en el podcast F1 Show de Sky Sports, pero rápidamente llegó la respuesta de Villeneuve: “No entiendo cómo un equipo puede decir: ‘Oh, tuvo un buen fin de semana’. Mejor que otros fines de semana que ha tenido, quizás, pero ¿fue realmente un buen fin de semana?”, se preguntó retóricamente. Y siguió: “Todavía está muy lejos de su compañero de equipo. No aporta nada, ni en ritmo, ni en puntos para el equipo, ni ayudando a Max (Verstappen) en el campeonato“.

Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull. (Getty Images)

Mientras Red Bull Racing continúa analizando las diferentes opciones que poseen para elegir al compañero de equipo que tendrá Max Verstappen en 2026, el lustro de experiencia que lleva el japonés no significa mucho para el campeón mundial en 1997 con Williams: “Y tiene mucha experiencia. Ya hemos visto lo mejor de él; está en declive, así que parece que lo están sobreprotegiendo por alguna razón. Pero no, no se puede decir que haya sido un buen fin de semana. Tal vez fue el menos malo, pero no fue un buen fin de semana”, exclamó.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 257 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Oliver Bearman (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 713 | CAMPEÓN Mercedes – 356 Ferrari – 356 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 60 Haas – 60 Alpine – 20

