Así quedó la tabla de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Verstappen en el GP de Italia

En el GP de Italia de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, cortó con el dominio de McLaren y se quedó con el primer puesto de la carrera. De esta manera, logró sumar 25 puntos para asentarse en el tercer lugar en el campeonato del mundo.
Por su parte, Lando Norris, quien quedó como escolta en la carrera, logró recortarle tres puntos a Oscar Piastri, su compañero de escudería que quedó tercero en Italia y que lidera el campeonato de pilotos por más de 30 puntos de distancia.
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1
- Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
- Lando Norris (McLaren) – 293 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts
- George Russell (Mercedes) – 194 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts
- Alex Albon (Williams) – 70 pts
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
- Carlos Sainz (Williams) – 16 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1
- McLaren 617 pts
- Ferrari 280 pts
- Mercedes 260 pts
- Red Bull 239 pts
- Williams 86 pts
- Aston Martin 62 pts
- Racing Bulls 61 pts
- Kick Sauber 55 pts
- Haas 44 pts
- Alpine 20 pts
