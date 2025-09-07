Así quedó la tabla de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Verstappen en el GP de Italia

En el GP de Italia de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, cortó con el dominio de McLaren y se quedó con el primer puesto de la carrera. De esta manera, logró sumar 25 puntos para asentarse en el tercer lugar en el campeonato del mundo.

Por su parte, Lando Norris, quien quedó como escolta en la carrera, logró recortarle tres puntos a Oscar Piastri, su compañero de escudería que quedó tercero en Italia y que lidera el campeonato de pilotos por más de 30 puntos de distancia.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts Lando Norris (McLaren) – 293 pts Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts George Russell (Mercedes) – 194 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts Alex Albon (Williams) – 70 pts Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts Esteban Ocon (Haas) – 28 pts Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts Carlos Sainz (Williams) – 16 pts Oliver Bearman (Haas) – 16 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1

McLaren 617 pts

Ferrari 280 pts

Mercedes 260 pts

Red Bull 239 pts

Williams 86 pts

Aston Martin 62 pts

Racing Bulls 61 pts

Kick Sauber 55 pts

Haas 44 pts

Alpine 20 pts

ver también El inesperado motivo por el que Jack Doohan sigue condicionando el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine