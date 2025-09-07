Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Así quedó la tabla de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Verstappen en el GP de Italia

El piloto belga logró su tercera victoria de la temporada y recortó puntos en la lucha por el título.

Por Marco D'arcangelo

Max Verstappen junto a Piastri y Norris en el GP de Italia.
© GettyMax Verstappen junto a Piastri y Norris en el GP de Italia.

En el GP de Italia de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, cortó con el dominio de McLaren y se quedó con el primer puesto de la carrera. De esta manera, logró sumar 25 puntos para asentarse en el tercer lugar en el campeonato del mundo.

Por su parte, Lando Norris, quien quedó como escolta en la carrera, logró recortarle tres puntos a Oscar Piastri, su compañero de escudería que quedó tercero en Italia y que lidera el campeonato de pilotos por más de 30 puntos de distancia.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
  2. Lando Norris (McLaren) – 293 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts
  4. George Russell (Mercedes) – 194 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts
  7. Alex Albon (Williams) – 70 pts
  8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
  13. Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
  14. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
  17. Carlos Sainz (Williams) – 16 pts
  18. Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1

  • McLaren 617 pts
  • Ferrari 280 pts
  • Mercedes 260 pts
  • Red Bull 239 pts
  • Williams 86 pts
  • Aston Martin 62 pts
  • Racing Bulls 61 pts
  • Kick Sauber 55 pts
  • Haas 44 pts
  • Alpine 20 pts
El inesperado motivo por el que Jack Doohan sigue condicionando el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine

ver también

El inesperado motivo por el que Jack Doohan sigue condicionando el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine

Mientras Pierre Gasly gana 10 millones en Alpine tras su renovación, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

ver también

Mientras Pierre Gasly gana 10 millones en Alpine tras su renovación, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
GP de Italia de la Fórmula 1: ganó Max Verstappen y Colapinto quedó 17°
FÓRMULA 1

GP de Italia de la Fórmula 1: ganó Max Verstappen y Colapinto quedó 17°

Los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Max Verstappen: “La gente va a comentar”
FÓRMULA 1

Los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Max Verstappen: “La gente va a comentar”

Se cumplen 7 años del debut de Scaloni como DT de Argentina: este fue el once
Selección Argentina

Se cumplen 7 años del debut de Scaloni como DT de Argentina: este fue el once

Boca hoy: un juvenil se lesionó, desde Europa vienen por Zenón y el recuerdo de Buffarini
Boca Juniors

Boca hoy: un juvenil se lesionó, desde Europa vienen por Zenón y el recuerdo de Buffarini

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo