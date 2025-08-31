Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos

Se disputó el Gran Premio de Países Bajos, la décimoquinta carrera de la temporada de la Fórmula 1, y el ganador fue el piloto de McLaren, Oscar Piastri, quien además sacó una mayor diferencia en el campeonato de pilotos, ya que su compañero de escudería, Lando Norris abandonó.
Además, Isack Hadjar sumó el primer podio de su carrera con Racing Bulls, por lo que sumó 15 puntos y trepó posiciones. Max Verstappen, quien terminó segundo en este GP, se asentó en el tercer puesto, aún lejos de los dos pilotos de McLaren.
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1
- Oscar Piastri (McLaren) – 309 pts
- Lando Norris (McLaren) – 275 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 205 pts
- George Russell (Mercedes) – 184 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 151 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 pts
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 pts
- Alex Albon (Williams) – 64 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 33 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts
- Carlos Sainz (Williams) – 16 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1
- McLaren – 584 pts
- Ferrari – 260 pts
- Mercedes – 248 pts
- Red Bull Racing – 227 pts
- Williams – 80 pts
- Aston Martin – 62 pts
- Racing Bulls – 60 pts
- Kick Sauber – 51 pts
- Haas – 41 pts
- Alpine – 20 pts
Los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Max Verstappen: "La gente va a comentar"
La furia de Franco Colapinto con Alpine en pleno GP de Países Bajos: "¿Qué querés decir?"