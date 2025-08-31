Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos

Se disputó el Gran Premio de Países Bajos, la décimoquinta carrera de la temporada de la Fórmula 1, y el ganador fue el piloto de McLaren, Oscar Piastri, quien además sacó una mayor diferencia en el campeonato de pilotos, ya que su compañero de escudería, Lando Norris abandonó.

Además, Isack Hadjar sumó el primer podio de su carrera con Racing Bulls, por lo que sumó 15 puntos y trepó posiciones. Max Verstappen, quien terminó segundo en este GP, se asentó en el tercer puesto, aún lejos de los dos pilotos de McLaren.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren) – 309 pts Lando Norris (McLaren) – 275 pts Max Verstappen (Red Bull) – 205 pts George Russell (Mercedes) – 184 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 151 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 pts Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 pts Alex Albon (Williams) – 64 pts Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) – 33 pts Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts Esteban Ocon (Haas) – 28 pts Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts Carlos Sainz (Williams) – 16 pts Oliver Bearman (Haas) – 16 pts Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1

McLaren – 584 pts Ferrari – 260 pts Mercedes – 248 pts Red Bull Racing – 227 pts Williams – 80 pts Aston Martin – 62 pts Racing Bulls – 60 pts Kick Sauber – 51 pts Haas – 41 pts Alpine – 20 pts

ver también Los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Max Verstappen: “La gente va a comentar”