Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos

Piastri ganó el GP de Países Bajos y sacó una gran diferencia en el campeonato de pilotos, ya que Norris abandonó.

Por Marco D'arcangelo

Oscar Piastri y Lando Norris, pilotos de McLaren
© Formula 1Oscar Piastri y Lando Norris, pilotos de McLaren

Se disputó el Gran Premio de Países Bajos, la décimoquinta carrera de la temporada de la Fórmula 1, y el ganador fue el piloto de McLaren, Oscar Piastri, quien además sacó una mayor diferencia en el campeonato de pilotos, ya que su compañero de escudería, Lando Norris abandonó.

Además, Isack Hadjar sumó el primer podio de su carrera con Racing Bulls, por lo que sumó 15 puntos y trepó posiciones. Max Verstappen, quien terminó segundo en este GP, se asentó en el tercer puesto, aún lejos de los dos pilotos de McLaren.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 309 pts
  2. Lando Norris (McLaren) – 275 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 205 pts
  4. George Russell (Mercedes) – 184 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 151 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 pts
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 pts
  8. Alex Albon (Williams) – 64 pts
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 pts
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 33 pts
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
  13. Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
  14. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts
  16. Carlos Sainz (Williams) – 16 pts
  17. Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 pts
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1

  1. McLaren – 584 pts
  2. Ferrari – 260 pts
  3. Mercedes – 248 pts
  4. Red Bull Racing – 227 pts
  5. Williams – 80 pts
  6. Aston Martin – 62 pts
  7. Racing Bulls – 60 pts
  8. Kick Sauber – 51 pts
  9. Haas – 41 pts
  10. Alpine – 20 pts
