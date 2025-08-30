Los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Max Verstappen: “La gente va a comentar”

No hay duda alguna que todos los logros que cosechó Max Verstappen lo han consolidado como uno de los mejores automovilistas de la historia. Sí, a pesar de que solamente tiene 27 años, el neerlandés dio que hablar desde que saltó a la Fórmula 1. Y así se codeó con los grandes.

A pesar de que no coincidió con Michael Schumacher, sí lo hizo con Kimi Räikkönen. Y también compite constantemente con otros de los más laureados: Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Por eso mismo, tiene permitido hacer un balance de lo que, a su criterio, son los máximos exponentes de la principal competición de automovilismo internacional.

Verstappen, que debutó a los 17 años y logró el tetracampeonato en fila (2021, 2022, 2023, 2024), y se ganó el respeto por su estilo agresivo pero, en simultáneo, fiable y efectivo, trató de alejarse de la polémica: “Diga lo que diga, la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo”, exclamó en medio de una entrevista con DAZN, en junio de 2024. Pese a su postura inicial, armó su top five.

“Voy a ir con Michael Schumacher, probablemente Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio“, manifestó el oriundo de Hasselt que, además, eligió su etapa favorita de la F1: “Estoy contento con lo que tengo ahora, pero a lo mejor los inicios de los años 2000. Simplemente por el sonido del motor”.

Si bien dejó de lado a grandes e históricos automovilistas como el tetracampeón mundial Alain Prost, y a los tricampeones Jackie Stewart y Niki Lauda, hizo lo propio con Nelson Piquet. De hecho, causó muchísima sorpresa que no lo incluyera porque, además de que ganó el título en tres oportunidades, también es su suegro.

El neerlandés es la pareja de Kelly Piquet, hija del brasileño. Y reconoció que no suelen conversar sobre el deporte: “Realmente no hablamos de automovilismo. Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida”, sintetizó.

Max Verstappen en el paddock de la F1

Los récords de Max Verstappen

En el Gran Premio de Hungría de 2019 se convirtió en el primer neerlandés en lograr la pole position en la F1 y ser el piloto número 100 en lograrl​a.

En el Gran Premio de Mónaco de 2021 se convirtió en el primer neerlandés en liderar el campeonato.​

En 2021 se convirtió en el piloto con más podios en una temporada.

En 2022 se convirtió en el piloto con más victorias y más puntos en una temporada.​

En 2024 es el piloto que más posiciones de salida diferentes ha convertido en victoria: 10.

En el Gran Premio de los Países Bajos de 2023 igualó el récord de Sebastian Vettel de nueve victorias consecutivas en una temporada. En el Gran Premio posterior superó dicho récord con diez victorias.

Piloto más joven en comenzar un Gran Premio: 17 años y 166 días (Gran Premio de Australia de 2015)

Piloto más joven en sumar puntos: 17 años y 180 días (Gran Premio de Malasia de 2015)

Piloto más joven en ganar un Gran Premio: 18 años y 228 días (Gran Premio de España de 2016)

Piloto más joven en subir al podio: 18 años y 228 días (Gran Premio de España de 2016)

Piloto más joven en liderar una vuelta: 18 años y 228 días (Gran Premio de España de 2016)

Piloto más joven lograr la vuelta rápida: 19 años y 44 días (Gran Premio de Brasil de 2016)

Piloto más joven en lograr el Grand Chelem: 23 años y 277 días (Gran Premio de Austria de 2021)