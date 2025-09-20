El descubridor de Colapinto comparó su presente con los inicios de Max Verstappen: “Si le das una McLaren a Franco, su resultado será diferente”

El comienzo de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no es el esperado para el argentino. Tras un buen rendimiento en Williams en 2024, el piloto argentino no pudo demostrar lo mismo en Alpine en esta temporada, ya que su monoplaza le trajo más de un dolor de cabeza.

Referido a esta situación, Giancarlo Tinini, uno de los descubridores del piloto oriundo de Pilar, habló en una entrevista con el canal de Youtube del periodista Tomás Montibelli, en donde comparó los inicios del argentino y las críticas que recibió, con los de Max Verstappen, ya que también fue muy criticado por la prensa europea.

“¿Cuánto han hablado mal de Verstappen? Ahora todo el mundo no habla más. ¿Por qué? Por desgracia, la prensa está muy politizada, ligada a una marca, porque seguramente han tenido algún apoyo económico, tal vez más de uno que del otro, y ellos hablan más”, inició con la comparación.

Y siguió, explicando que las opiniones de la prensa europea están basadas en el favoritismo hacia una escudería: “Aunque cuando escuchas un gran premio, cuando vas a escuchar un gran premio, nosotros escuchamos un gran premio en italiano, escuchamos y decimos, está bien, Ferrari”.

Tinini habló sobre el presente de Alpine

Por otro lado, el propietario de CRG también habló sobre el mal momento que atraviesa la escudería francesa, y afirmó que si a Colapinto le dan un monoplaza de otro equipo, como podría ser el de McLaren, sus rendimientos en la pista serían mucho mejores.

“El talento de Franco no se discute. No se puede discutir el talento de Franco. Y si hoy Franco está en la Fórmula 1, es el talento que tiene. Y en mi opinión, Alpine está pasando un periodo un poco de transición. Porque han pasado, han hecho buenas carreras”, fundamentó.

“Este año un poco así. Esto es normal. Hoy, si le das una McLaren a Franco, seguro que puede tener un resultado diferente. Esto es normal. Porque la máquina va mucho más fuerte. Pero le damos la posibilidad a Alpine de encontrar una buena solución”, siguió.

Y agregó al mostrar su confianza para con Briatore: ”Creo que puede hacerlo bien. Briatore, para algunas personas parece un poco loco, pero no es un tonto. No es un tonto. Es una persona que quiere ganar. Y cuando tienes la posibilidad de una persona que quiere ganar dentro del equipo, sobre todo en la posición que tiene Briatore, podemos esperar que primero o después llegue un buen resultado”.

