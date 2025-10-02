Colapinto, atento: el destacado piloto de la Fórmula 1 que podría retirarse y liberar una butaca

La actual temporada de la Fórmula 1 se encuentra en el centro de la escena, con una fuerte disputa por el título entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen. Lógicamente, también con la contienda de los menos privilegiados en cuanto a las escuderías, con aquellos que todavía no sumaron puntos y desean hacerlo.

En este último lote se encuentra Franco Colapinto, piloto argentino de 22 años de edad que forma parte del equipo Alpine. Sí, el peor de la presente campaña de la categoría más importante del automovilismo mundial. El oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, no solamente no sumó unidades sino que, además, no tiene asegurada su permanencia.

De cara a la temporada 2026, mucho se habla de lo que puede pasar con la parrilla. La propia escudería francesa planea una mejora sustancial en el monoplaza y se espera que Colapinto pueda estar para demostrar todo su talento en un auto mejor. Sin embargo, Flavio Briatore ha deslizado, una y otra vez, que todo puede pasar.

Paralelamente, también se tejen suposiciones acerca de alguna nueva transferencia de Colapinto a otra escudería. De todos modos, por el momento, la historia no va más allá de simples rumores y lo que aparece con nitidez en el horizonte es el Gran Premio de Singapur que se llevará a cabo este mismo fin de semana por la pantalla de Disney+.

Así las cosas, quien apareció en escena para despacharse con declaraciones elocuentes y también preocupantes para muchos fue Fernando Alonso, experimentado e inagotable piloto español de Aston Martin que supo gritar campeón en la Fórmula 1. Pero, ya con 44 años de edad, está más cerca del adiós que de otra cosa.

En la conferencia de prensa previa al GP de Singapur, Alonso habló de la posibilidad el retiro, dejando en claro que todavía no tiene ninguna confirmación al respecto. Igualmente, dio a entender que, en caso de que Aston Martin pueda hacerse con la ficha de Max Verstappen, él dará un paso al costado, ya que primero está el equipo.

Las declaraciones de Fernando Alonso

“Creo que esperaré hasta mayo del año que viene para decidir, esa es mi sensación ahora. Si tengo un coche con el que me divierta y consigo resultados, veremos. Hablaré con Lance Stroll sobre sus necesidades, el equipo estará primero y yo segundo”, comenzó manifestando el asturiano en la propia rueda de prensa.

“No necesito competir ahora para demostrar nada. Estoy contento con mi carrera y me considero muy afortunado de estar aquí tantos años. Ahora es el momento de ayudar al equipo y de divertirme, así que es algo que necesito ver día a día el año que viene”, añadió Alonso, exponiendo una enorme sabiduría y una notoria experiencia.

“En la Fórmula 1 siempre venden el producto para el año que viene y dicen que ocurrirán cosas. Yo Estoy entusiasmado, sin duda. Exploraremos lo que el reglamento ofrece al piloto, ojalá más que este año, pero sigo pensando que se da demasiada importancia al despliegue automático y a los aspectos que detecta la FIA y que no se puede jugar lo suficiente”, completó.

¿Cuándo se corre el GP de Singapur de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 2025 se llevará a cabo este domingo, 5 de octubre, desde las 9 horas de la República Argentina.

