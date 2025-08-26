Atento Colapinto: la FIA anunció un cambio en el reglamento para el GP de los Países Bajos que expone un punto débil de Alpine

Dio inicio una semana más que esperada, ya que sobre finales de la misma, regresará la Fórmula 1 tras tres semanas de descanso para los pilotos y equipos. Al menos de las pistas, puesto que sí hubo bastante trabajo en las respectivas fábricas. Y en Enstone será importante que Alpine haya mejorado sus paradas en boxes, puesto que para el Gran Premio de los Países Bajos, necesitarán hacerlo bien.

Zandvoort es un circuito cuya calle de boxes es relativamente angosta, por lo que habitualmente se limita la velocidad máxima a 60km/h, lo cual lleva a importantes pérdidas de tiempo por parada, por lo que generalmente la estrategia predilecta es de un único pit stop por carrera. Sin embargo, la FIA cambió esa velocidad máxima, y ahora la estrategia de dos paradas se vuelve mucho más viable.

Las paradas en boxes le costaron a Colapinto en Hungría, y podrían volver a ser clave en Zandvoort. (Alpine F1 Team)

El aspecto con el que más sufrió Franco Colapinto en Hungría podría ser crítico en Países Bajos, mucho más que lo que habitualmente lo es. Y es que con el nuevo límite de velocidad de 80km/h para la calle de boxes, anunciado oficialmente por la FIA, y los neumáticos más blandos y con mayor degradación que se usarán en comparación con la temporada pasada, parar dos veces podría resultar lo ideal.

Pirelli llevará a Zandvoort sus neumáticos C2-C3-C4, compuestos una gama más blandos que los usados en 2024, cuando llevaron los C1-C2-C3 para hacer las veces de duros, medios y blandos, respectivamente.

Cuándo es el GP de los Países Bajos de la F1 2025

Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

Publicidad