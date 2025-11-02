Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Bernie Ecclestone descartó a Lewis Hamilton al elegir al mejor piloto de Fórmula 1 de toda la historia: “Hace todo bien”

El empresario británico de 95 años no tuvo dudas a la hora de elegir al mejor conductor de todos los tiempos.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Bernie Ecclestone, una verdadera eminencia.
© IMAGO/ZUMA Press WireBernie Ecclestone, una verdadera eminencia.

A lo largo del último tiempo, la discusión pasó a grandes escalas. Después de que Lewis Hamilton alcanzara a Michael Schumacher en la tabla de los títulos de la Fórmula 1, los fanáticos, especialistas y también los propios protagonistas, comenzaron a preguntarse si el británico es el mejor piloto de la historia.

Más de uno lo posicionó en el lugar más alto del podio, mientras que otros sostienen que ni siquiera tiene con qué sentarse a discutir su lugar en la historia. Incluso, el empresario Bernie Ecclestone reconoce las virtudes del nacido en Stevenage, pero no considera que sea el más grande de todos los tiempos.

Verstappen es el mejor piloto de la historia, eso está claro. Solía decir que era Alain Prost, pero ahora creo que es Max. Es el mejor, el más brillante en términos de sacar el máximo partido al coche. No se confunde, hace todo bien de inmediato“, exclamó Ecclestone en diálogo con Daily Mail, en 2023. De hecho, añadió que “está por encima de Hamilton en mi lista”. Y agregó: “Por supuesto, Lewis también es muy brillante, es un verdadero talento, entiende a las personas y les saca el máximo partido, mientras que Max le saca todo el potencial al monoplaza“.

Durante la misma entrevista, el oriundo de Saint Peter comparó a su compatriota con el neerlandés, y mencionó cuál es la principal diferencia que hay entre ellos: “Si Lewis termina de competir, podría ir a un mundo nuevo, como el entretenimiento, pero no puedo imaginar eso con Max”, dijo. Y explicó que “Verstappen es uno de nosotros, mientras que en la F1 no hay nadie, pero nadie como Lewis, era diferente de los demás incluso al comienzo de su carrera”.

“Se quedó un poco por debajo en la escuela, lo que también es una diferencia, Lewis era distinto, y su padre lo apoyaba. Si estás por detrás en el colegio o eres diferente en algún otro sentido, tienes que protegerte un poco, quizá debas ser un luchador, y eso se puede ver en general en el mundo de los negocios”, explayó el empresario de 95 años.

Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull en la Fórmula 1. (Getty Images)

Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull en la Fórmula 1. (Getty Images)

Publicidad
La estrategia secreta que Max Verstappen copió de Michael Schumacher para ser campeón del mundo de Fórmula 1

ver también

La estrategia secreta que Max Verstappen copió de Michael Schumacher para ser campeón del mundo de Fórmula 1

Los títulos de Max Verstappen

A lo largo de su carrera, que comenzó en 2014 como piloto de prueba, Max Verstappen conquistó un total de cuatro títulos. Y fueron consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024), lo que provocó que obtuviera un lugar en la mesa de los grandes de la historia.

Todos los campeones de la Fórmula 1

Posición Piloto Títulos Años
1.Michael Schumacher71994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
2.Lewis Hamilton72008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
3.Juan Manuel Fangio51951, 1954, 1955, 1956, 1957
4.Alain Prost41985, 1986, 1989, 1993
5.Sebastian Vettel42010, 2011, 2012, 2013
6.Max Verstappen42021, 2022, 2023, 2024
7.Jack Brabham31959, 1960, 1966
8.Jackie Stewart31969, 1971, 1973
9.Niki Lauda31975, 1977, 1984
10Nelson Piquet31981, 1983, 1987
11.Ayrton Senna31988, 1990, 1991
12.Alberto Ascari21952, 1953
13.Jim Clark21963, 1965
14.Graham Hill21962, 1968
15.Emerson Fittipaldi21972, 1974
16.Mika Hakkinen21998, 1999
17.Fernando Alonso22005, 2006
18.Giuseppe Farina11950
19.Mike Hawthorn11958
20.Phil Hill11961
21.John Surtees11964
22.Denny Hulme11967
23.Jochen Rindt11970
24.James Hunt11976
25.Mario Andretti11978
26.Jody Sheckter11979
27.Alan Jones11980
28.Keke Rosberg11982
29.Nigel Mansell11992
30.Damon Hill11996
31.Jacques Villeneuve11997
32.Kimi Raikkonen12007
33.Jenson Button12009
34.Nico Rosberg12016
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Oliver Bearman es el candidato que tiene Ferrari para suceder a Hamilton
FÓRMULA 1

Oliver Bearman es el candidato que tiene Ferrari para suceder a Hamilton

Podría ser compañero de Verstappen en Red Bull para 2026 y reconoció ser fanático de Lewis Hamilton: “El más completo”
FÓRMULA 1

Podría ser compañero de Verstappen en Red Bull para 2026 y reconoció ser fanático de Lewis Hamilton: “El más completo”

Franco Colapinto tomó postura ante la gran polémica que rodea el GP de Singapur: “No puedo ser sincero con esto”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto tomó postura ante la gran polémica que rodea el GP de Singapur: “No puedo ser sincero con esto”

Mientras en el Monumental se elegía nuevo presidente, Demichelis reapareció en el River Camp
River Plate

Mientras en el Monumental se elegía nuevo presidente, Demichelis reapareció en el River Camp

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo