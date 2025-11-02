Bernie Ecclestone descartó a Lewis Hamilton al elegir al mejor piloto de Fórmula 1 de toda la historia: “Hace todo bien”

A lo largo del último tiempo, la discusión pasó a grandes escalas. Después de que Lewis Hamilton alcanzara a Michael Schumacher en la tabla de los títulos de la Fórmula 1, los fanáticos, especialistas y también los propios protagonistas, comenzaron a preguntarse si el británico es el mejor piloto de la historia.

Más de uno lo posicionó en el lugar más alto del podio, mientras que otros sostienen que ni siquiera tiene con qué sentarse a discutir su lugar en la historia. Incluso, el empresario Bernie Ecclestone reconoce las virtudes del nacido en Stevenage, pero no considera que sea el más grande de todos los tiempos.

“Verstappen es el mejor piloto de la historia, eso está claro. Solía decir que era Alain Prost, pero ahora creo que es Max. Es el mejor, el más brillante en términos de sacar el máximo partido al coche. No se confunde, hace todo bien de inmediato“, exclamó Ecclestone en diálogo con Daily Mail, en 2023. De hecho, añadió que “está por encima de Hamilton en mi lista”. Y agregó: “Por supuesto, Lewis también es muy brillante, es un verdadero talento, entiende a las personas y les saca el máximo partido, mientras que Max le saca todo el potencial al monoplaza“.

Durante la misma entrevista, el oriundo de Saint Peter comparó a su compatriota con el neerlandés, y mencionó cuál es la principal diferencia que hay entre ellos: “Si Lewis termina de competir, podría ir a un mundo nuevo, como el entretenimiento, pero no puedo imaginar eso con Max”, dijo. Y explicó que “Verstappen es uno de nosotros, mientras que en la F1 no hay nadie, pero nadie como Lewis, era diferente de los demás incluso al comienzo de su carrera”.

“Se quedó un poco por debajo en la escuela, lo que también es una diferencia, Lewis era distinto, y su padre lo apoyaba. Si estás por detrás en el colegio o eres diferente en algún otro sentido, tienes que protegerte un poco, quizá debas ser un luchador, y eso se puede ver en general en el mundo de los negocios”, explayó el empresario de 95 años.

Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull en la Fórmula 1. (Getty Images)

Los títulos de Max Verstappen

A lo largo de su carrera, que comenzó en 2014 como piloto de prueba, Max Verstappen conquistó un total de cuatro títulos. Y fueron consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024), lo que provocó que obtuviera un lugar en la mesa de los grandes de la historia.

Todos los campeones de la Fórmula 1