Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y dejó entrever que se irá de la Fórmula 1: “La gente lo sabe”

La penúltima fecha de Fórmula 1, en Qatar, no solo marca una nueva batalla para Franco Colapinto, sino también la inminente definición del futuro para otros. En ese contexto, la incertidumbre sobre el futuro de Yuki Tsunoda en la estructura de Red Bull, aún no confirmado, parece haberse adelantado con un sincericidio por parte del propio piloto japonés, quien dejó entrever que su lugar en la máxima categoría tendría las horas contadas.

Las especulaciones sobre los nombres que integrarán la dupla de Red Bull en 2026 se intensificaron luego de que Laurent Mekies, director del equipo, confirmara que el anuncio oficial de los pilotos de la escudería principal y su satélite, Racing Bulls, se realizará después del Gran Premio de Qatar. Bajo ese contexto, el movimiento que picaría en punta es el ascenso de Isack Hadjar al primer equipo, dejando a Tsunoda sin asiento.

Consultado por la prensa antes del inicio del Gran Premio en Lusail, Tsunoda pareció resignarse a lo que parece ser un secreto a voces. “No, en realidad no. Creo… Sé algo que obviamente no puedo compartir con ustedes, pero probablemente la mayoría de la gente lo sabe“, respondió el piloto, con una total transparencia, sobre si estaba preocupado por su situación contractual.

El piloto japonés, que se incorporó a Red Bull a mitad de la temporada 2025, admitió estar “en sintonía” con la incertidumbre general. “No lo sé. No sé qué va a pasar. Ya veremos”, agregó.

Yuki Tsunoda, contra la espada y la pared en Red Bull

La situación contractual de Tsunoda se agrava por su desempeño: está completando una temporada por debajo de lo esperado, ocupando el puesto 17 en el campeonato con apenas 28 puntos, una cifra que contrasta fuertemente con la lucha por el título que sostiene su compañero Max Verstappen. Además, su flojo rendimiento se hizo aún más notorio al ser superado en la mayoría de carreras por Hadjar y Liam Lawson, de Red Bull Racing.

A pesar de la incertidumbre, Tsunoda aseguró que su foco sigue puesto en la oportunidad de apoyar a su compañero de equipo. “Aún no está decidido. Y todavía está en mis manos, así que intentaré apoyar a Max en todo lo posible. Y creo que, si lo consigo, eso también será positivo para mi futuro. Así que solo voy a centrarme en eso”, sostuvo.

Vale recordar que, a lo largo del año, Tsunoda fue uno de los nombres que sonó con fuerzas dentro de Alpine para ocupar el puesto de Colapinto para el próximo año. Sin embargo, con el argentino ya aferrado a su butaca, las puertas de la escudería se cerraron para el japonés, quien podría recalar en la IndyCar, otro de los destinos con el que fue fuertemente vinculado.

Horarios del fin de semana en Qatar

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

Datos clave

