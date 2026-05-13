“Charlas confidenciales”: Alpine confirma estar en conversaciones para conseguir un nuevo sponsor en la Fórmula 1

Desde la escudería reconocieron estar en diálogo constante con múltiples marcas, buscando cerrar acuerdos para seguir sumando apoyo en la F1.

La Fórmula 1 es una categoría que en los últimos años ha crecido exponencialmente. Ese crecimiento trae consigo el interés de las grandes marcas que, en cualquier otro caso, no hubieran puesto el ojo en el deporte, pero que con el movimiento de masas que genera, ahora sí lo hacen. Y eso significa la oportunidad de sumar nuevos sponsors para las escuderías, y en ese proceso está Alpine.

La Fórmula 1 está en Disney+

La escudería que tiene a Franco Colapinto y Pierre Gasly como sus pilotos está en plena búsqueda de un nuevo Main Sponsor para la temporada 2027 de la Fórmula 1. Su contrato actual con BWT, la compañía austríaca de purificación de agua con la que está asociada desde 2022, finaliza sobre el cierre de la presente campaña. Y eso significa la oportunidad de atraer a un gigante, lo cual se traduciría en una inyección económica importante.

El acuerdo con BWT se termina, y Alpine quiere cerrar uno más fructífero desde lo económico. (Prensa Alpine)

En ese contexto, PlanetF1 afirma haber recibido un comentario oficial por parte de Alpine, en el que confirman que se encuentran en ese proceso: “Alpine Formula One Team se encuentra constantemente buscando por nuevas oportunidades de asociación, y en contacto con un amplio rango de marcas y compañías como potenciales socios“, expresa la escudería.

“No obstante, estas charlas son confidenciales y se mantienen de esa forma hasta una confirmación y un acuerdo entre todas las partes”, completa el comunicado. Una certeza es que Alpine cerrará un mejor acuerdo que el que todavía rige desde 2022.

Gucci podría convertirse en Main Sponsor de Alpine en 2027

Alpine podría cerrar con GUCCI para 2027. (Gemini IA)

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El rumor más fuerte en el ambiente de la Fórmula 1 es que Gucci estaría interesado en ocupar el lugar que quedaría vacante con el fin de la asociación entre Alpine y BWT. La marca de ropa de lujo pondría hasta 60 millones por ocupar ese lugar, doblando las cifras actuales.

Esto le daría un rol protagónico dentro de la Fórmula 1, a diferencia de lo que hoy tienen otras marcas que ya hicieron su ingreso a la categoría, como Hugo Boss o Tommy Hilfiger, proveedores de indumentaria para Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Con Luca de Meo, ex CEO de Renault y actual CEO del Grupo Kering, el conglomerado propietario de Gucci, como la piedra angular de esta negociación, Alpine pronto podría completar un histórico acuerdo dentro de la Fórmula 1, con un gran beneficio económico y mediático, al asociarse con una marca de semejante alcance a nivel mundial.

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