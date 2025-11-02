Colapinto, muy atento: el revolucionario cambio reglamentario que podría tener la Fórmula 1 a partir de 2026

En el tramo final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto intenta sacar agua de las piedras sobre el Alpine y se espera por el anuncio de la escudería sobre la extensión de su vínculo como piloto titular hacia el 2026. El equipo francés tiene grandes planes para el próximo año y el argentino podría ser parte de ellos.

Alpine tiró la toalla temprano en esta temporada y probablemente ya no salga de aquella última posición en el Campeonato de Constructores. Sin embargo, el equipo trabaja arduamente en Enstone de cara al 2026, dónde habrá importantes modificaciones en el reglamento.

Además, Alpine dejará de tener motor Renault para pasar al Mercedes, uno de los más potentes que hay en la Fórmula 1. Todo eso ilusiona con respecto al futuro de la escudería francesa, con Colapinto en los planes del equipo.

Como es habitual, los organizadores buscan hacer cambios reglamentarios que hagan la categoría aún más atractiva. En ese contexto, Pirelli, la Fórmula 1 y Liberty Media analizan realizar una modificación en cuanto a neumáticos y estrategias a partir del próximo año.

Según adelantó Motorsport, la empresa que fabrica las gomas tiene reuniones con todas las partes ante la posibilidad de hacer obligatorias dos paradas en los Grandes Premios de la próxima temporada. Al respecto, el director deportivo de Pirelli, Mario Isola, dio su punto de vista.

“Lo que estamos haciendo es tratar de hacer algo bueno para el espectáculo. Y creo que una doble parada es mejor para el espectáculo porque tienes más imprevisibilidad. Pero no se puede obligar a nadie a menos que aceptemos que las dos paradas en boxes están definidas por el reglamento”, comenzó Isola.

Y continuó sobre el beneficio que podría traer al espectáculo este cambio: “Las mejores carreras son aquellas en las que las dos paradas tienen ventaja, pero alguien valiente aún puede intentar una estrategia diferente”.

Isola advierte sobre el peligro de copiar estrategias

“Hemos hablado de esto varias veces. Recuerdo que la última vez tuvimos algunas simulaciones de los equipos. Tuvimos una charla con las otras partes interesadas, con la FIA, la F1 y los equipos, y dijimos, vale, si seleccionamos estos tres compuestos para el evento A, B, C, D, E, ¿cuál es la estrategia prevista para ustedes? Pedimos a los equipos que hicieran esas simulaciones y nos las comunicaran, sin hacerlas públicas, pero facilitándonos la información”, compartió el directivo.

“Lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de los equipos convergían en la misma estrategia, porque tienes un blando que es capaz de dar cinco vueltas, un medio que es bueno para 20 vueltas, y un duro que puede ir más tiempo. Básicamente estaban replicando la misma estrategia. Así que, cuando pones más restricciones, el riesgo es que todo el mundo vaya en la misma dirección”, cerró.

