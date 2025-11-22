Colapinto y Christine GZ, juntos en una góndola en Las Vegas: “Amore”

La acción de la Fórmula 1 se mudó a Las Vegas este fin de semana. La emblemática ciudad del Estado de Nevada recibe a la máxima categoría del automovilismo en un circuito callejero que da que hablar. Franco Colapinto no tuvo un buen papel en las prácticas, mientras que en la clasificación estuvo acorde a las últimas y largará desde el puesto 15 con su Alpine.

Tras desembarcar en Las Vegas, Franco Colapinto vivió un divertido momento junto a Christine GZ, la periodista que cubre el mundo motor para DAZN. Ambos estuvieron en el emblemático Hotel Venetian, que tiene la particularidad de tener góndolas y una especie de canal artificial donde se puede dar un breve paseo, en clara simulación de la ciudad italiana de Venecia.

Allí se subió Franco Colapinto junto a Christine GZ y en medio de una entrevista informal y descontracturada, el argentino le pidió a la chica que manejaba la góndola que cante algo. Inmediatamente, la periodista instó a Colapinto a que canten juntos y el pilarense se sumó luego de escuchar una primera estrofa y repitió varias veces la parte donde decía: “Amore”, en un claro guiño a Christine.

Tweet placeholder

¿Qué dijo Colapinto tras la clasificación?

Luego de su actuación, el piloto argentino dialogó con los medios presentes en Las Vegas y reconoció que podría haber ganado algún que otro puesto más: “Venía en una buena anteúltima vuelta, bajando mucho, como un segundo. Toqué el piano y se me puso el auto de costado, y después no tenía batería para la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era muy buena, no sé si décimo, pero 11 hubiera quedado seguro“, declaró el argentino.

“Fue una qualy difícil”, reconoció Colapinto. “Una buena experiencia, pero muy difícil. Muy poco grip, mucho spray, gomas que se sobrecalentaban mucho. Muy difícil, pero mañana intentaremos estar mejor. No pasamos al final, pero estábamos más cerca que en seco. Hay que entender por qué y habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera.”

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Colapinto se lamentó por el error que lo dejó 15º en la clasificación del GP de Las Vegas: “La vuelta era muy buena”

A qué hora es la carrera en el GP de Las Vegas 2025

En un fin de semana con horarios atípicos para lo habitual de la Fórmula 1, este Gran Premio de Las Vegas posee modificaciones en ese aspecto. La carrera del domingo por la fecha 22 del Campeonato 2025, comienza a partir de las 01:00 hs (de Argentina). Allí, Lando Norris buscará dar el golpe final para alejarse lo máximo posibles de sus perseguidores: Oscar Piastri y Max Verstappen.