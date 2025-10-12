Colapinto y el sueño de seguir en la Fórmula 1 en 2026: cuándo se definirá, críticas, elogios y competidores

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 de cara al 2026 es incierto. Alpine todavía no confirmó quiénes serán los pilotos en la próxima temporada, aunque se sabe que Pierre Gasly ocupará una butaca, mientras que la otra podría mantenerla el argentino oriundo de Pilar, aunque nada es concreto. Hay rumores, trascendidos, apoyos importantes, críticas injustificadas y también mucha ilusión de los argentinos amantes del automovilismo que desean seguir viendo a un compatriota en la máxima categoría.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Si bien no hay nada confirmado, todo indica que Franco Colapinto es quien más chances tiene de ser el segundo piloto de Alpine en 2026. Sus rendimientos en la escudería francesa fueron de menor a mayor y tampoco hay que olvidar algunos contratiempos que fueron responsabilidad del equipo, como por ejemplo las demoras eternas en boxes en el GP de Hungría o decisiones difíciles de explicar como pedidos absurdos para que deje pasar a Gasly de manera innecesaria.

La realidad es que Colapinto fue mejorando carrera a carrera y que el auto que tiene lejos está de ser competitivo. De hecho, Steve Nielsen -director de la escudería- afirmó tras el buen rendimiento del argentino en el GP de Singapur: “Creo que en las últimas tres carreras encontró el ritmo, ha estado haciendo tiempos de vuelta similares a los de Pierre [Gasly], está demostrando que se está empezando a sentir cómodo“.

¿Quiénes son los competidores de Colapinto para ocupar la segunda butaca de Alpine en 2026?

En principio se estima que Alpine no irá a buscar al compañero de Pierre Gasly afuera sino que la segunda plaza está entre Franco Colapinto, Jack Doohan -a quien el argentino reemplazó- y Paul Aron, el piloto de reserva de la escudería francesa. El pilarense es quien más chances tiene de iniciar en 2026 y son varias las razones: ya conoce todos los circuitos, en las últimas carreras tuvo ciertas mejorías, en varias pruebas y clasificaciones hizo mejores tiempos que Gasly y en Alpine consideran que ya tuvo su periodo de adaptación. Así y todo, las alternativas de Doohan y Aron están sobre la mesa.

Franco Colapinto. (Foto: Getty).

¿Cuándo se tomará la decisión?

No hay una fecha exacta en la que Alpine anunciará quiénes serán sus pilotos en 2026, aunque hace varias semanas trascendió que será en el mes de noviembre. Desde la escudería quieren ver algunas actuaciones más del argentino, ver cómo se desenvuelve en los circuitos que quedan, los que ya conoce a la perfección ya que compitió en ellos en la temporada 2024 cuando representaba a Williams.

Fuerte elogio para Colapinto desde el sitio oficial de la F1

Lawrence Baretto publicó un artículo en el sitio oficial de la Fórmula 1 en el que puso en valor a Franco Colpinto y dio sus razones: “La única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con el de su compañero de equipo, y es aquí donde Colapinto está mejorando. El apoyo financiero que el argentino aporta al equipo sigue siendo una opción muy atractiva para el equipo de cara a 2026“.

“Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento. Si continúa con su forma mejorada, les dará pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026“, completó Baretto.

Críticas a Colapinto

No son todos elogios para el argentino. De hecho, Ricardo Juncos, un expiloto y mecánico argentino que se mudó a tierras estadounidenses en 2002 y que fundó años después el equipo de competición Juncos Hollinger IndyCar, afirmó en diálogo con GP Blog: “Franco es muy especial para nosotros los argentinos, en primer lugar porque nos apasiona la Fórmula 1 desde los tiempos de Fangio. No hemos tenido un piloto por muchos años y lo merecemos por esa pasión. Gracias a Dios le tocó a él“.

Además, agregó: “Creo que en las últimas carreras haber sido un poco más rápido que Gasly demuestra su talento y capacidad. El equipo tiene muchos problemas, todos lo saben. Creo que es claramente inferior al resto, lo que obviamente complica mucho las cosas para sus pilotos. Le deseo lo mejor. Espero que pueda revertir la situación y continuar“.

