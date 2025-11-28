Es tendencia:
La cruda resignación de Colapinto con Alpine tras clasificar último en la Sprint del GP de Qatar: “Será lo que tenga que ser”

El argentino no ocultó su fastidio por las dificultades que le presentó el monoplaza durante la primera jornada del fin de semana y se mostró poco optimista a futuro.

Por Bruno Carbajo

Colapinto, listo para un fin de semana de acción en Qatar.

El penúltimo fin de semana de la temporada de Fórmula 1 no comenzó de la mejor manera para Franco Colapinto. Y el propio argentino lo reconoce, sin tapujos, para expresar su descontento por sus primeros en el Gran Premio de Qatar. Es que, tras finalizar en el último puesto (20°) en la clasificación para la Carrera Sprint, mostró una resignación que refleja la lucha constante que mantiene con un monoplaza que, una vez más, se muestra inestable.

No tuve grip en toda la sesión“, abrió Colapinto al analizar su rendimiento, en diálogo con ESPN. Igualmente, dejó en claro que la decepción fue compartida en el garaje de la escudería francesa, ya que su compañero Pierre Gasly (P19) también quedó eliminado tempranamente. “Después de la FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas. Tuvimos que cambiarlos, pero no tenemos más“, remarcó.

Es un auto complicado de llevar e inestable, no se siente rápido“, agregó Colapinto. Una declaración que ya se torna repetitiva ante los continuos problemas de rendimiento que manifiesta Alpine y que no fueron la excepción en Medio Oriente.

Siguiendo esa línea, las secuencias de frustración del pilarense mutaron a una cruda aceptación de la realidad. La frase que mejor resume su sentir sobre la carrera de este sábado es una expresión de resignación deportiva. “En general, fuimos los dos muy lentos. Hay que enfocarse en mañana y hacer lo mejor posible. Será lo que tenga que ser“, sentenció.

Pese al leve optimismo que intenta demostrar, Colapinto reconoció que las condiciones del A525 anticipan un “finde complicado para los dos” pilotos de la escudería.

Colapinto durante el GP de Qatar (Getty Images).

Posiciones finales de la Qualy Sprint del GP de Qatar

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Fernando Alonso (Aston Martin)
  5. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Kimi Antonelli (Mercedes)
  8. Carlos Sainz (Williams)
  9. Charles Leclerc (Ferrari)
  10. Alex Albon (Williams)
  11. Isack Hadjar (VCARB)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Lance Stroll (Aston Martin)
  17. Liam Lawson (VCARB)
  18. Lewis Hamilton (Ferrari)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

Horarios del fin de semana en Qatar

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

  • Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

  • Carrera Sprint: 11:00 horas
  • Clasificación: 15:00 horas
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

  • Carrera: 13:00 horas

Datos clave

  • Franco Colapinto finalizó último (20°) en la clasificación para la Carrera Sprint de Qatar.
  • Su compañero Pierre Gasly (19°) también quedó eliminado tras romper el piso del auto.
  • Colapinto definió al Alpine como “complicado de llevar” y con falta de “grip“.
