Dolor de cabeza para Alpine: la inesperada salida del equipo que podría condicionar a Colapinto en la Fórmula 1

A días del regreso de la Fórmula 1 tras el receso de verano, Alpine recibió un golpe inesperado que sacude su estructura interna. El equipo francés perdió a una de sus piezas clave en el área técnica y, sin un reemplazo definido, la incertidumbre crece alrededor de Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes ya venían lidiando con una temporada llena de turbulencias.

El protagonista de esta salida es David Weather, ahora ex Director Técnico de Aerodinámica. El ingeniero, que apenas llevaba un año en el cargo, dejó vacante un rol decisivo en el desarrollo del monoplaza, teniendo en cuenta que lideraba uno de los tres pilares internos de Alpine, junto al área de Ingienería y Rendimiento.

Weather estaba al frente de un área vital en la Fórmula 1. En sus manos estaba la supervisión y desarrollo de componentes fundamentales como el alerón delantero, el difusor y los conductos de refrigeración. Además, debía asegurarse de llevar adelante las soluciones y mejores que se creían necesarias carrera tras carrera. Sin su dirección, el cargo quedó acéfalo y no solo complica el presente, sino que también golpea de lleno la planificación de Alpine hacia 2026, año en el que el equipo había depositado grandes esperanzas de volver a ser competitivo.

David Weather, ex Director de Aerodinámica en Alpine (Alpine F1 Team Web).

Este nuevo golpe llega en un momento delicado tanto a nivel insitucional y deportivo. Es que Alpine ya venía de cambios profundos, como el despido de mecánicos y la salida de su director general, Oliver Oakes. Además, Gasly y Colapinto lidian con un monoplaza que, desde comienzos de año, no estuvo a la altura de las expectativas y necesita mejoras con urgencia. En ese sentido, la falta de liderazgo en aerodinámica podría significar un nuevo dolor de cabeza al momento de salir a la pista.

La situación también condiciona personalmente a Colapinto y su búsqueda de consolidarse en la Máxima. El piloto argentino necesita un proyecto sólido que le garantice un coche competitivo para mostrar su mejor versión. Y la salida de una figura clave en ese aspecto no hace más que sembrar dudas.

Como si fuera poco, esto ocurre antes del Gran Premio de Países Bajos, que se disputará este fin de semana en Zandvoort. Mientras la Fórmula 1 vuelve al ruedo, Alpine deberá hacerlo con la urgencia de encontrar soluciones rápidas en la pista y puertas adentro.

Cronograma del GP de Países Bajos

Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

