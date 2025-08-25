Mientras Kimi Antonelli gana 2 millones en Mercedes, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

A pesar de que inició de más a menos, el piloto italiano Kimi Antonelli logró asentarse en la Fórmula 1 en su primera temporada, siendo uno de los rookies de la parrilla. Tal es así, que en el Gran Premio de Canadá logró subirse al podio al quedar en la tercera posición, por detrás de Russell y Verstappen.

Debido a que es su primera temporada en la F1, el piloto de 19 años no percibe un salario similar a George Russell, su compañero de escudería. Según los datos del portal RacingNews365, Antonelli percibe un salario base de 2 millones de dólares por esta campaña.

Cabe destacar que el piloto italiano solamente tiene contrato con Mercedes por esta temporada, debido a que el mismo finaliza el 31 de diciembre. Es por eso que la escudería alemana deberá decidir si le renueva o no, y en caso de que lo haga, su sueldo aumentaría considerablemente.

En contraparte, Franco Colapinto no está tan lejos de lo que percibe Antonelli, pero aún así, su salario es el más bajo de la categoría, y cobra por carrera en la que participa. Es por eso que hasta el momento el piloto argentino de 22 años juntó un total de 328.000 dólares, ya que por cada una de ellas cobró un aproximado de 41.000 dólares y corrió ocho veces.

Los millones que cobra cada piloto de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares

Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas Ferrari): 7 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares

Liam Lawson (VCARB): 1 millón de dólares

Isack Hadjar (VCARB): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): 41.000 dólares por carrera

vía Sportrac

ver también Por qué las reglas de 2026 de la Fórmula 1 pondrán a Colapinto a la par de Gasly en Alpine