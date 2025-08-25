Es tendencia:
Mientras Kimi Antonelli gana 2 millones en Mercedes, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino percibe uno de los salarios más bajos de la categoría.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
© Getty ImagesFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

A pesar de que inició de más a menos, el piloto italiano Kimi Antonelli logró asentarse en la Fórmula 1 en su primera temporada, siendo uno de los rookies de la parrilla. Tal es así, que en el Gran Premio de Canadá logró subirse al podio al quedar en la tercera posición, por detrás de Russell y Verstappen.

Debido a que es su primera temporada en la F1, el piloto de 19 años no percibe un salario similar a George Russell, su compañero de escudería. Según los datos del portal RacingNews365, Antonelli percibe un salario base de 2 millones de dólares por esta campaña.

Cabe destacar que el piloto italiano solamente tiene contrato con Mercedes por esta temporada, debido a que el mismo finaliza el 31 de diciembre. Es por eso que la escudería alemana deberá decidir si le renueva o no, y en caso de que lo haga, su sueldo aumentaría considerablemente.

En contraparte, Franco Colapinto no está tan lejos de lo que percibe Antonelli, pero aún así, su salario es el más bajo de la categoría, y cobra por carrera en la que participa. Es por eso que hasta el momento el piloto argentino de 22 años juntó un total de 328.000 dólares, ya que por cada una de ellas cobró un aproximado de 41.000 dólares y corrió ocho veces.

Los millones que cobra cada piloto de la Fórmula 1

  • Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
  • Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
  • Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares
  • George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares
  • Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares
  • Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares
  • Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares
  • Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 7 millones de dólares
  • Esteban Ocon (Haas Ferrari): 7 millones de dólares
  • Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares
  • Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares
  • Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares
  • Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
  • Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares
  • Liam Lawson (VCARB): 1 millón de dólares
  • Isack Hadjar (VCARB): 1 millón de dólares
  • Franco Colapinto (Alpine): 41.000 dólares por carrera

vía Sportrac

Por qué las reglas de 2026 de la Fórmula 1 pondrán a Colapinto a la par de Gasly en Alpine

Por qué las reglas de 2026 de la Fórmula 1 pondrán a Colapinto a la par de Gasly en Alpine

La olvidada sanción que deberá cumplir Valtteri Bottas si corre con Cadillac en la F1 2026

La olvidada sanción que deberá cumplir Valtteri Bottas si corre con Cadillac en la F1 2026

Mercedes cree haber encontrado la solución a su principal problema en la F1: "Completamente inestable"
FÓRMULA 1

Mercedes cree haber encontrado la solución a su principal problema en la F1: "Completamente inestable"

Dos posiciones para Franco Colapinto: cuatro pilotos sancionados antes de largar el Gran Premio de Bélgica de la F1
FÓRMULA 1

Dos posiciones para Franco Colapinto: cuatro pilotos sancionados antes de largar el Gran Premio de Bélgica de la F1

En medio de los rumores por la llegada de Verstappen, Mercedes le hizo una promesa a uno de sus pilotos: "Hay mucho entusiasmo"
FÓRMULA 1

En medio de los rumores por la llegada de Verstappen, Mercedes le hizo una promesa a uno de sus pilotos: "Hay mucho entusiasmo"

El derrumbe de un club argentino: de enfrentar a Boca y River en Primera a ser un equipo amateur en 10 años
Fútbol Argentino

El derrumbe de un club argentino: de enfrentar a Boca y River en Primera a ser un equipo amateur en 10 años

