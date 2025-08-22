En tres palabras, la Fórmula 1 destacó la cualidad más importante de Franco Colapinto para afianzarse como piloto de Alpine

A lo largo del último tiempo, más allá de algunas críticas que hubo por parte de Flavio Briatore, los fanáticos de la Fórmula 1 estaban expectantes de lo que ocurriría con el futuro de Franco Colapinto al mando del A525 que tiene en Alpine. Tras la confirmación del traspaso de Valtteri Bottas desde Mercedes hacia Cadillac, todo comienza a esclarecerse.

Mientras se espera por lo que será el GP de Países Bajos, que se realizará entre el viernes 29 y el domingo 31 de agosto, y con el se dará el inicio a la segunda mitad del año automovilístico, desde las redes sociales oficiales de la F1 dieron a conocer “la parrilla y su posicionamiento para el resto de la temporada 2025”. Allí, al bonaerense, lo llenaron de elogios.

A la hora de describirlo, más allá de que todavía no pudo meterse entre los pilotos que, carrera a carrera, suman unidades para la pelea por el título, se hizo foco en una de las principales cualidades que tiene el oriundo de Pilar: su gran destreza y velocidad.

“Después de su participación de nueve carreras con Williams en 2024, Franco Colapinto volvió a incorporarse a un equipo a mitad de temporada. Esta vez tomó el segundo asiento de Alpine en lugar de Jack Doohan a partir de Emilia-Romaña. Aunque hasta ahora no ha logrado sumar puntos, el popular argentino ha demostrado una velocidad natural innata, siempre cerca de su compañero de equipo Pierre Gasly. El objetivo será transformar esa experiencia en resultados que le den puntos, mientras busca afianzarse en la parrilla de cara a 2026″, resaltaron en una publicación de Instagram donde analizaron a cada uno de los pilotos.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. (Joe Portlock/Getty Images)

¿A qué hora se corre el GP de los Países Bajos?

La próxima carrera de Franco Colapinto será en el Circuito de Zandvoort, pero habrá que esperar unos días más para disfrutarla. El fin de semana del 24 de agosto será el último del parate de verano en Europa, antes del inicio de la segunda mitad de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

El calendario de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 284pts Lando Norris (McLaren) – 275pts Max Verstappen (Red Bull Racing) – 187pts George Russell (Mercedes) – 172pts Charles Leclerc (Ferrari) – 151pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 109pts Kimi Antonelli (Mercedes) – 64pts Alexander Albon (Williams) – 54pts Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37pts Esteban Ocon (Haas) – 27pts Fernando Alonso (Aston Martin) – 26pts Lance Stroll (Aston Martin) – 26pts Isack Hadjar (Racing Bulls) – 22pts Pierre Gasly (Alpine) – 20pts Liam Lawson (Racing Bulls) – 20pts Carlos Sainz (Williams) – 16pts Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14pts Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 10pts Oliver Bearman (Haas) – 8pts Franco Colapinto (Alpine) – 0pts Jack Doohan (Alpine) – 0pts

ver también Atento Franco Colapinto, un nuevo piloto sudamericano se postuló para la Fórmula 1: “Les puedo ganar si me dan la oportunidad”