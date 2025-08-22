En tres palabras, la Fórmula 1 destacó la cualidad más importante de Franco Colapinto para afianzarse como piloto de Alpine

A lo largo del último tiempo, más allá de algunas críticas que hubo por parte de Flavio Briatore, los fanáticos de la Fórmula 1 estaban expectantes de lo que ocurriría con el futuro de Franco Colapinto al mando del A525 que tiene en Alpine. Tras la confirmación del traspaso de Valtteri Bottas desde Mercedes hacia Cadillac, todo comienza a esclarecerse.
Mientras se espera por lo que será el GP de Países Bajos, que se realizará entre el viernes 29 y el domingo 31 de agosto, y con el se dará el inicio a la segunda mitad del año automovilístico, desde las redes sociales oficiales de la F1 dieron a conocer “la parrilla y su posicionamiento para el resto de la temporada 2025”. Allí, al bonaerense, lo llenaron de elogios.
A la hora de describirlo, más allá de que todavía no pudo meterse entre los pilotos que, carrera a carrera, suman unidades para la pelea por el título, se hizo foco en una de las principales cualidades que tiene el oriundo de Pilar: su gran destreza y velocidad.
“Después de su participación de nueve carreras con Williams en 2024, Franco Colapinto volvió a incorporarse a un equipo a mitad de temporada. Esta vez tomó el segundo asiento de Alpine en lugar de Jack Doohan a partir de Emilia-Romaña. Aunque hasta ahora no ha logrado sumar puntos, el popular argentino ha demostrado una velocidad natural innata, siempre cerca de su compañero de equipo Pierre Gasly. El objetivo será transformar esa experiencia en resultados que le den puntos, mientras busca afianzarse en la parrilla de cara a 2026″, resaltaron en una publicación de Instagram donde analizaron a cada uno de los pilotos.
Franco Colapinto, piloto de Alpine. (Joe Portlock/Getty Images)
¿A qué hora se corre el GP de los Países Bajos?
La próxima carrera de Franco Colapinto será en el Circuito de Zandvoort, pero habrá que esperar unos días más para disfrutarla. El fin de semana del 24 de agosto será el último del parate de verano en Europa, antes del inicio de la segunda mitad de la temporada.
Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.
El calendario de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto
- Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1 2025
- Oscar Piastri (McLaren) – 284pts
- Lando Norris (McLaren) – 275pts
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 187pts
- George Russell (Mercedes) – 172pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 151pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 109pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 64pts
- Alexander Albon (Williams) – 54pts
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37pts
- Esteban Ocon (Haas) – 27pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 26pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 26pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 22pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 20pts
- Carlos Sainz (Williams) – 16pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 10pts
- Oliver Bearman (Haas) – 8pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0pts
