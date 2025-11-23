Es tendencia:
El enojo de Franco Colapinto con Alpine tras el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: “Fue un desastre hoy el auto”

El piloto argentino no estuvo contento con su monoplaza y criticó su rendimiento a lo largo de la carrera.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto durante el GP de Las Vegas.
Franco Colapinto durante el GP de Las Vegas.

En una floja jornada por problemas con su monoplaza, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó en el puesto 17° del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Con las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri, trepó a la 15° posición, lejos de sumar sus primeros puntos en la temporada.

Luego de la carrera, el oriundo de Pilar habló con los medios en conferencia de prensa. Allí además de hacer un análisis sobre su desempeño, se mostró muy molesto con su escudería debido al rendimiento que tuvo su monoplaza, ya que consideró que estuvo “muy lento”.

Una carrera frustrante, fui muy lento. Tenía cero grip, no podía doblar el volante que se corría la parte de atrás. No, no sé. No sé si es de los daños que tenía o qué, la verdad que fue un desastre hoy el auto”, inició el piloto de Alpine, enojado por las condiciones de su auto. 

Tuve cero grip toda la carrera, no podía acelerar, combinar con el freno para doblar en la entrada (de las curvas) porque se corría y cada vez que quería cargar la rueda trasera, se corría”, siguió con su crítica al estado del A525, que le generó más de un dolor de cabeza en la carrera.

Cabe destacar que en el inicio del GP de Las Vegas, el piloto de Williams, Alex Albon, tocó de atrás involuntariamente al auto de Colapinto, y esto le generó daños en el alerón trasero, por lo que también fue un inconveniente más para un monoplaza que no rindió de la mejor manera. 

No sé bien cuántos puntos fueron (de carga) por los daños, por lo que escuché, no los suficientes como para sentirlo tan mal al auto. Así que nada, una carrera mala. Muy mala. Íbamos despacio, nada muy positivo”, comentó con respecto a ese pequeño toque en el inicio de la carrera.

Creo que es bueno seguir dando vueltas, completar la carrera a pesar del daño, pero da bronca no haber sido competitivo”, cerró, rescatando lo positivo de finalizar otra carrera en el año, en la que tres pilotos no pudieron terminarla. 

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Las Vegas

El particular enojo de Colapinto 

Además, en el diálogo con los medios, el piloto argentino también se mostró molesto por el show de fuegos artificiales que se realizó en la carrera: “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros… Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”.

En síntesis

  • El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en el puesto 17° del Gran Premio de Las Vegas, subiendo al 15° tras dos descalificaciones.
  • Colapinto se mostró molesto y calificó la carrera de “frustrante” y el auto de “desastre” porque tenía “cero grip” y era “muy lento” .
  • El monoplaza de Colapinto sufrió daños en el alerón trasero tras ser tocado por Alex Albon al inicio del GP de Las Vegas.
Marco D'arcangelo

