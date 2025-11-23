Es tendencia:
Los McLaren fueron descalificados en el GP de Las Vegas y arde la lucha por el campeonato en la Fórmula 1

Por irregularidades en los monoplazas, tanto Norris como Piastri fueron descalificados y Verstappen les recort´´o 25 puntos.

Por Marco D'arcangelo

Lando Norris, piloto de McLaren, fue descalificado en Las Vegas.
© GettyLando Norris, piloto de McLaren, fue descalificado en Las Vegas.

A falta de dos carreras para el cierre de la temporada, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está más apretado que nunca. Tras la victoria en el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen se metió de lleno en la lucha por su quinto título consecutivo, después de remarla de atrás a lo largo del año. 

Horas después de la finalización de la carrera, la cuenta oficial de la Fórmula 1 informó que tanto Lando Norris como Oscar Piastri, los pilotos de McLarenque habían terminado segundo y cuarto respectivamente, fueron descalificados, por lo que perdieron los puntos que sumaron. 

El motivo de la descalificación fue debido a que los monoplazas de ambos pilotos tenían un espesor menor al permitido para disputar el Gran Premio de Las Vegas. Es por eso que los dos corredores no sumaron puntos este fin de semana y le permitieron a Verstappen recortar una importante diferencia de 25 puntos.

ÚLTIMA HORA: Los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri han sido descalificados del Gran Premio de Las Vegas. Esto se debe a que el espesor del patín más trasero de ambos vehículos era menor que el espesor requerido”, reveló en su posteo la cuenta oficial de la Fórmula 1.

El posteo de la Fórmula 1 informando la descalificación de los McLaren.

Como consecuencia de esto, los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, tercero y quinto en la carrera, se metieron al podio para quedar segundo y tercero. Franco Colapinto, por su parte, subió a la posición 15°, luego de haber finalizado en el 17° puesto. 

De esta manera, a falta de dos carreras y una sprint, la lucha por el campeonato está más apasionante que nunca. Con 390 puntos, Lando Norris continúa liderando el certamen, pero tiene a tan solo 24 unidades de diferencia a su compañero de escudería, Oscar Piastri, y al experimentado Verstappen. 

Verstappen ganó el GP de Las Vegas

Verstappen ganó el GP de Las Vegas

Qatar y Abu Dhabi serán las próximas dos carreras y allí se definirá todo. En total, quedan 58 puntos por sumarse, por lo que los tres pilotos cuentan con chances de coronarse como campeones. Por la diferencia que saca, Lando Norris es el único que depende de sí mismo para quedarse con el título.

Así quedó la tabla de pilotos de la Fórmula 1

  1. Lando Norris (McLaren) – 390 puntos
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 puntos
  4. George Russell (Mercedes) – 291 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 222 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 149 puntos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 132 puntos
  8. Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 47 puntos (+1)
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 45 puntos (-1)
  11. Carlos Sainz (Williams) – 44 puntos (+2)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 puntos (-1)
  13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 40 puntos (-1)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 puntos
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 30 puntos
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 puntos
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22 puntos
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 puntos
En síntesis

  • Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas por tener un espesor del patín más trasero menor al permitido.
  • La descalificación permitió a Max Verstappen recortar 25 puntos y meterse en la lucha por el título.
  • Norris aún lidera el campeonato con 390 puntos, pero solo con 24 unidades de diferencia sobre Piastri y Verstappen a falta de dos carreras y un sprint.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

