“La historia no la escriben los cobardes”: la comparación con un mítico piloto de la Fórmula 1 en la que Franco Colapinto tomó distancia

La Fórmula 1 no tiene descanso y este fin de semana se correrá el Gran Premio de México. Franco Colapinto, al igual que el año pasado con Williams, se encontrará con el público latinoamericano, esta vez a bordo de un Alpine. El argentino busca sus primeros puntos a la espera del anuncio por su continuidad en la máxima categoría.

Mientras tanto, aún resuena su sobrepaso a Pierre Gasly en Austin a pesar de la orden del equipo de mantener las posiciones. Aunque ambos pilotos ya aclararon todo en buenos términos, los dos todavía dejan entrever sus posturas y la de Colapinto es que fue correcta la decisión de adelantarlo.

Esa misma opinión quedó plasmada en el video viral que publicó la cuenta oficial de la Fórmula 1 este jueves en Instagram. En el mismo se lo ve al argentino en zona mixta recordando cuando Carlos Reutemann desobedeció la orden de Williams en el Gran Premio de Brasil en 1981.

En aquella oportunidad, el histórico piloto argentino venía en la primera posición y la escudería le pidió que le cediera la victoria a su compañero Alan Jones, algo que no ocurrió. Por ello, relacionaron la maniobra de Colapinto con ello. “Sí, me la contaron… La vi mil veces. Está por todos lados”, bromeó el de Pilar.

Y continuó con frases desafiantes: “Lo tengo como un gran ídolo a Lole y no me comparo con él. Son situaciones diferentes. La realidad es que la historia no la escribieron los cobardes. Yo estoy contento de estar en la Fórmula 1 y poniendo todo, metiéndole huevo y garra para conseguir lo que quiero”.

Publicidad

Publicidad

“Siempre lo voy a seguir haciendo. Cuando estoy compitiendo contra otros soy uno de los que va al frente y eso me diferencia, nos diferencia a los argentinos. Estoy feliz de ser argentino, de ver la pasión que le ponen los argentinos y los latinoamericanos al deporte”, se inspiró.

A qué hora se corre el GP de México

Práctica Libre 1: viernes 24 de octubre (15:30 horas de Argentina).

Práctica Libre 2: viernes 24 de octubre (19:00 horas de Argentina).

Práctica Libre 3: sábado 25 de octubre (14:30 horas de Argentina).

Clasificación: sábado 25 de octubre (18:00 horas de Argentina).

Carrera: domingo 26 de octubre (17:00 horas de Argentina).

ver también Argentina tiene piloto en la Fórmula 2: Nico Varrone correrá el campeonato en 2026