La decisión final de Alpine con Jack Doohan y Paul Aron que condiciona el futuro de Franco Colapinto antes del GP de México

A pesar de que no hubo anuncio oficial, puertas adentro de la escudería francesa ya le cerraron las puertas a cualquier otro piloto que no sea Colapinto para el 2026.

Por Lautaro Tiburzio

Alpine descarta a Doohan y Paul Aron para el 2026: se acerca el anuncio para Colapinto
© AlpineAlpine descarta a Doohan y Paul Aron para el 2026: se acerca el anuncio para Colapinto

Alpine comenzó la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Pierre Gasly y Jack Doohan en la parrilla. Solo seis carreras después, el australiano fue reemplazado por Franco Colapinto y el equipo se emparejó considerablemente. En medio del año deportivo, la ex Renault renovó a Gasly y dejó plantada la incertidumbre respecto al segundo asiento de la temporada entrante.

Si bien Colapinto parte como el principal candidato por su performance durante los grandes premios que corrió durante el 2025, lo cierto es que en Alpine no descartaban otras opciones con los pilotos que se encuentran puertas adentro.

Así, tanto Paul Aron -piloto de reserva- como un regreso de Jack Doohan parecían emerger como alternativas si la escudería no se inclinaba por Franco Colapinto. Sin embargo, todos los caminos conducen a que finalmente será el ex Williams el encargado de comenzar el 2026 a bordo del monoplaza junto con Pierre Gasly.

De hecho, en la previa del GP de México, revelaron que en Alpine ya tomaron una decisión respecto al futuro de los dos pilotos que están en disputa con Colapinto para ocupar el segundo asiento. Según el portal Last Word On Sports, Flavio Briatore, Steve Nielsen y compañía optarían por prescindir de Aron y Doohan en dicha competencia, lo que le dejaría al argentino el sendero allanado para ser confirmado como piloto de Alpine en 2026.

Aron y Doohan, descartados para Alpine en 2026, según LWOS

Así las cosas, pareciera que solo falta el anuncio oficial para que la continuidad de Franco en la Máxima sea un hecho. Según diversas fuentes, el mismo llegaría en el transcurso de las próximas semanas, en pleno desarrollo de la gira por América. Momentos determinantes para Colapinto.

Antes del GP de México, Colapinto y Gasly contaron cómo resolvieron la polémica del sobrepaso en Austin: “Eso es todo”

ver también

Colapinto volvió a hablar sobre la polémica del GP de Austin con Gasly

“Hablamos con el equipo y lo discutimos todo, y creo que está todo bien y claro. Estoy totalmente de acuerdo en que una instrucción del equipo siempre debe ser obedecida, pero también las situaciones son complicadas. Fue natural para mí en ese momento competir”, señaló el argentino.

Y volvió a defender su accionar: “Son decisiones que uno toma y después, obviamente, como piloto, tenés que aceptar las consecuencias que vengan. Yo las acepto y ojalá que nos movamos de esto para adelante. Vamos a trabajar con el equipo para tener un buen fin de semana acá”.

Parrilla de la Fórmula 1 2026

  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton
  • Red Bull: Max Verstappen / A CONFIRMAR
  • Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon
  • Alpine: Pierre Gasly / A CONFIRMAR
  • Racing Bulls: A CONFIRMAR
  • Williams: Alex Albon / Carlos Sainz
  • Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez
  • Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto
A qué hora se corre el GP de México

  • Práctica Libre 1: viernes 24 de octubre (15:30 horas de Argentina).
  • Práctica Libre 2: viernes 24 de octubre (19:00 horas de Argentina).
  • Práctica Libre 3: sábado 25 de octubre (14:30 horas de Argentina).
  • Clasificación: sábado 25 de octubre (18:00 horas de Argentina).
  • Carrera: domingo 26 de octubre (17:00 horas de Argentina).

DATOS CLAVE

  • Alpine planea prescindir de Paul Aron y Jack Doohan para el segundo asiento de 2026.
  • La continuidad de Franco Colapinto en Alpine para 2026 se considera casi segura tras el descarte de otros.
  • El anuncio oficial sobre el futuro de Colapinto se espera en las próximas semanas, durante la gira americana.
Lautaro Tiburzio

