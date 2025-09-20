El noble gesto de Franco Colapinto con Alpine tras su choque en la qualy del GP de Bakú

No fue el mejor sábado para Franco Colapinto, y mucho menos para Alpine. Luego de una FP3 en la que terminó 15° -y Pierre Gasly en el 19°-el fin de semana de carrera en el GP de Bakú, Azerbaiyán siguió con la clasificación, y allí el panorama no mejoró mucho.

El piloto francés, el principal de la escudería coterránea, se salió de la pista en la curva 4 en plena Q1 y no llegó a abrir su segunda vuelta, lo que lo confirmó en el 19° lugar de la parrilla para la largada de este domingo. Franco, en cambio, venía marcando un tiempo para meterse en Q2, pero en la misma curva se estrelló contra la contención.

Colapinto chocó y no pudo continuar la clasificación, ya que dañó el tren delantero y el neumático izquierdo, quedando en el puesto 16 para la largada. Una vez superada toda la extensa qualy, que tuvo un total de 6 accidentes y marcó un récord en la historia de la Fórmula 1, los ingenieros de Alpine comenzaron a trabajar en el monoplaza del argentino para que esté en condiciones de competir este domingo en Bakú.

Bajo ese contexto, Franco Colapinto tuvo un noble gesto con todo el equipo. El ex Williams se quedó apoyando a los ingenieros mientras arreglaban el daño del auto que se generó por la colisión. Casi cuatro horas después de la culminación de la clasificación, el argentino optó por no descansar y no quedarse deambulando por el paddock o en su sitio del motorhome de Alpine, y se quedó a la par de los responsables de reacondicionar su monoplaza para la carrera.

En sus redes sociales, Alpine retrató esta escena con un posteo en el que se vio a Colapinto en fotos y videos en la zona de boxes, bien cerca de los ingenieros y de su auto. “Reparamos el coche y mañana volvemos”, expresaron en dicha publicación.

Parilla de largada del Gran Premio de Azerbaiyán 2025

Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Ollie Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams)

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

