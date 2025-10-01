El nuevo jefe de Colapinto en Alpine rompió el silencio con un golpe de realidad: “Tenemos que sacrificar el éxito en el corto plazo”

A comienzos del mes de julio, Alpine confirmó que Steve Nielsen se convertiría en el nuevo director de la escudería, en el cargo que dejó vacante Oliver Oakes. Sin embargo, eso recién sucedería a partir del mes de septiembre. Aún así, poco habíamos visto de él en este primer mes al mando. Recién este miércoles Nielsen se animó a esbozar unas palabras públicas sobre la realidad que se encontró en Enstone.

Puedes ver toda la temporada de la Fórmula 1 por Disney+

Nielsen, con exitoso pasado en Renault, viene de ocho temporadas como parte del equipo directivo de la Fórmula 1 en general, y buscará hacer que tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto tengan el mejor auto posible para poder pelear por los puntos, podios y victorias. Sin embargo, para que eso suceda, habrá que enfocarse en el futuro, y así lo hizo saber.

“Tienes que tener un ojo en el futuro, tenemos que sacrificar el éxito en el corto plazo para invertir en el futuro y eso es lo que estamos atravesando en este momento“, admitió el nuevo director de Alpine, secundando declaraciones previas de Flavio Briatore que confirman que la escudería dio por perdida la temporada 2025.

Alpine da por terminada la temporada y piensa en el futuro. (Getty)

“Tenemos grandes instalaciones en Enstone pero el producto que ponemos en pista no refleja todo ese esfuerzo de la gente que tenemos aquí ni las instalaciones“, reconoció Nielsen. “Mi mayor prioridad es asegurarme que Enstone produzca el mejor auto que podamos“, aseguró. “Es genial estar de regreso, es un privilegio volver aquí en esta etapa tardía de mi carrera. Este es mi hogar, la parte más grande de mi carrera profesional ha sido aquí, supongo que mis mayores éxitos también.”

El exitoso pasado de Steve Nielsen en Renault que espera repetir en Alpine

Alpine estuvo llamada a ser la evolución de Renault en la Fórmula 1, y aunque los resultados no han respaldado eso, Flavio Briatore espera que con Steve Nielsen al mando, se pueda conseguir un éxito similar al que tuvieron con los campeonatos que ganó Fernando Alonso un par de décadas atrás.

Publicidad

Publicidad

Steve Nielsen y Flavio Briatore, una sociedad que le dio dos campeonatos a Renault en la F1. (Getty)

Nielsen fue parte trascendental de ese éxito, ya que fue el director deportivo de Renault tanto en 2005 como en 2006, se encargó de dirigir las operaciones del equipo en el día a día mientras Flavio Briatore era el jefe de equipo. Una sociedad que funcionó a la perfección codo a codo y que espera volver a tener éxito dos décadas después en la Fórmula 1.