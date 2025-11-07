El pedido especial de la Fórmula 1 a los equipos ante el pronóstico de lluvia extrema y vientos de 100 km/h en el GP de Brasil

Cuesta pensar en el Gran Premio de Brasil y no imaginar en un Interlagos gris, y autos empapados bajo una intensa lluvia. El agua casi que es un componente fijo cada fin de semana en que la Fórmula 1 visita Sudamérica. Y este 2025 parece que no será la excepción.

Y es que si bien toda la actividad de la jornada de viernes se llevó a cabo con normalidad y sin la presencia de lluvia, el pronóstico meteorológico no es muy alentador. De acuerdo al Servicio Meteorológico de Brasil, Sao Paulo se encuentra bajo alerta naranja. Se pronostica una tormenta para las últimas la jornada del sábado, especialmente en horas de la noche, con vientos que podrían alcanzar los 100 km/h.

La lluvia es una fija en Brasil y este año hay alerta naranja por tormenta y fuertes vientos. (Getty)

Ante esta situación, la FIA y la directiva de la Fórmula 1 ha emitido un comunicado con un pedido especial para las escuderías. La FIA le ha pedido a los equipos que cierren y sus boxes el sábado por la noche, después de la carrera sprint, y dejen bajo resguardo todas sus pertenencias. El objetivo es evitar cualquier daño que puedan ocasionar las inclemencias climáticas.

En 2024, la lluvia provocó grandes accidentes por los que se llegó a sacar bandera roja

En la pasada temporada, el Gran Premio de Brasil fue histórico. La lluvia fue el motivo por el cual se vivió una carrera histórica, con la remontada y victoria de Max Verstappen, tras comenzar la carrera desde la posición 17. Pero también provocó varios accidentes.

De por sí la carrera originalmente debía comenzar a las 14:00 (hora local), pero fue reprogramada para las 12:30, y ya en competencia, Alex Albon directamente no largó, Lance Stroll trompeó en la vuelta previa y tampoco pudo correr.

Colapinto se pegó en Brasil 2024. Uno de los tantos accidentes del GP bajo la lluvia.

Nico Hülkenberg se despistó y luego fue descalificado, y finalmente tanto Franco Colapinto como Carlos Sainz se accidentaron. El choque del argentino incluso provocó la salida de una bandera roja.

