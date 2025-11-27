En la previa del Gran Premio de Qatar, Franco Colapinto anunció cambios en su auto y adelantó: “Seremos más competitivos”

Este fin de semana vuelve a haber acción en la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de Qatar, que será la fecha 23 de la temporada 2025. Con ese panorama en mente, Franco Colapinto rompió el silencio en la previa de la acción en el país de la península arábiga, haciendo hincapié en las varias modificaciones que se realizaron en el monoplaza de Alpine que tiene a cargo.

Después del cambiante GP de Las Vegas, el argentino tiene el claro objetivo de sumar sus primeros puntos para el Campeonato, ya que todavía no pudo conseguirlo desde que arribó a la escudería francesa a principios de año. En ese sentido, el vehículo siempre fue perjudicial para su rendimiento individual, aunque ahora podría ser un aliado importante en la carrera asiática.

Lo cierto es que Franco hizo referencia a los cambios que se hicieron en el A525 y expresó: “Estamos arreglando un par de cosas con el chasis y creo que estaremos mejor que en Las Vegas, seremos más competitivos“. Pocos segundos después, el bonaerense agregó: “Espero estar mejor en cuanto a piso y esas cosas. Es un circuito muy plano, tiene curvas rápidas“.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Ya situado en Qatar para este viernes comenzar el fin de semana de acción con la práctica libre, el nacido en Pilar manifestó: “Por eso acá funciona mejor el Alpine porque no hay tantos baches y el auto es muy duro. Y va mejor en curvas rápidas“. En cuanto a la carrera, el ex miembro de Williams Racing deslizó: “Ojalá que vaya bien. El año pasado Pierre anduvo bien y da esperanza“.

Precisamente sobre su monoplaza, Franco reveló: “El motor es complicado porque hay muchas curvas a fondo doblando y necesitás el empuje del motor, porque son a fondo y esas cuestan más”. En cuanto a lo que pretende demostrar sobre la pista del Circuito Internacional Lusail, Colapinto adelantó: “Veremos cómo va, espero ir de menos a más en el fin de semana”.

Bien sabe el argentino que esta mejora en los vehículos podrían ser la clave para mejorar la imagen de Alpine en la recta final de la temporada. De hecho, ante esa situación expresó: “Cada fin de semana estamos intentando sumar puntos, pero está siendo complicado en este momento. Creo que en estas últimas carreras el auto se vio mejor y más fuerte, así que eso nos da esperanza“.

