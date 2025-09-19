Es tendencia:
“Estamos muy, muy lejos”: Colapinto, categórico tras terminar último en la FP2 en Bakú

El argentino quedó a más de dos segundos del tiempo de punta de Hamilton, en una clara muestra de lo lejos que está Alpine en este fin de semana.

Por Germán Celsan

Viernes complicado para Colapinto en Bakú
© Alpine F1 TeamViernes complicado para Colapinto en Bakú

Franco Colapinto completó su actividad de día viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán, y si bien no tuvo mayores complicaciones en un circuito difícil, la realidad muestra que el argentino -y Alpine en general- está muy lejos de los principales puestos.

Colapinto cerró la FP2 con un total de 15 giros al callejero de Bakú, en lo que fue el único aspecto positivo de la tanda. Su mejor vuelta fue de 1:43.322s, a más de dos segundos del tiempo de referencia de Lewis Hamilton y a +0.648s de Pierre Gasly, su compañero de equipo. En tiempo medio de carrera, Colapinto registró vueltas en torno al 1:47.300s y 1:48.800s con los neumáticos medios.

Qué dijo Franco Colapinto luego de la FP2

Una vez finalizada la tanda libre, Franco Colapinto dialogó con los medios y admitió las dificultades que presenta el callejero para el A525: “Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance“, destacó.

Viernes difícil para Colapinto y Alpine en el callejero de Bakú. (X/@AlpineF1Team)

“Pierre [Gasly] hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró en algunas cosas, hay que trabajar para mañana. Estamos muy, muy lejos, así que nada, a laburar para mañana“, agregó el piloto argentino, que también se refirió a usar el auto con muy poca carga aerodinámica: “Es un poco el compromiso que tenemos y nos está costando”, completó.

Alpine optó con un auto más descargado para poder compensar la falta de potencia en la larga recta del callejero, pero eso hace que en curvas lentas -los otros dos tercios del circuito-, pierdan mucho tiempo porque el auto no dobla con tanta facilidad. Encontrar el balance será clave.

Publicidad

Mejores tiempos de la FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán

  1. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:41.293
  2. Charles Leclerc (Ferrari): 1:41.367 (+0.074s)
  3. George Russell (Mercedes): 1:41.770 (+0.477s)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:41.779 (+0.486s)
  5. Oliver Bearman (Haas): 1:41.891 (+0.598s)
  6. Max Verstappen (Red Bull): 1:41.902 (+0.609s)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:41.989 (+0.696s)
  8. Esteban Ocon (Haas): 1:42.167 (+0.874s)
  9. Alexander Albon (Williams): 1:42.177 (+0.884s)
  10. Lando Norris (McLaren): 1:42.199 (+0.906s)
  11. Carlos Sainz (Williams): 1:42.255 (+0.962s)
  12. Oscar Piastri (McLaren): 1:42.295 (+1.002s)
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls): 1:42.443 (+1.150s)
  14. Yuki Tsunoda (Red Bull): 1:42.444 (+1.151s)
  15. Gabriel Bortoleto (Stake): 1:42.561 (+1.268s)
  16. Pierre Gasly (Alpine): 1:42.674 (+1.381s)
  17. Lance Stroll (Aston Martin): 1:42.771 (+1.478s)
  18. Nico Hulkenberg (Stake): 1:42.820 (+1.527s)
  19. Fernando Alonso (Aston Martin): 1:42.967 (+1.674s)
  20. Franco Colapinto (Alpine): 1:43.322 (+2.029s)

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

germán celsan
Germán Celsan

