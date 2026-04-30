Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

Después de cinco semanas de parón por el ya conocido conflicto bélico que afecta a la región de Medio Oriente, este fin de semana vuelve la acción a la Fórmula 1, con el desarrollo de Gran Premio de Miami por la cuarta fecha del Campeonato. En ese sentido, regresa a las pistas Franco Colapinto que busca volver a sumar puntos para escalar en la tabla de posiciones.

Disney+ de trae toda la acción del GP de Miami

El piloto argentino venía utilizando el mismo chasis desde los tests de pretemporada, pero finalmente tendrá uno nuevo en esta jornada, por lo que recibió una importante mejora en su monoplaza. Así las cosas, este es el primer beneficio que recibe el corredor de Alpine, que también tiene preparadas algunas actualizaciones de cara a Canadá y Mónaco, que son los próximos eventos.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, en el GP de China. (Getty Images)

Al ser fin de semana que cuenta con la particularidad de sprint y dadas las novedades reglamentarias que habrá en la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami tendrá una prueba libre inicial de 90 minutos. En esta ocasión, será una hora y media para que los equipos puedan ponerse a tono con los cambios y así sacar la configuración y los reglajes para toda la carrera.

Cabe recordar que el oriundo de Pilar viene de realizar la exhibición de Buenos Aires, en la que corrió sobre las calles de la Ciudad frente a 600.000 espectadores que colmaron las gradas para presenciar un momento inédito en el país. Así las cosas, después de cargarse de energía de su público más fiel, está en Estados Unidos para ir en busca por más en la temporada 2026.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine. (Getty Images)

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Los horarios del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2026

Viernes 1 de mayo

Entrenamiento libre: 13:00 horas

Clasificación sprint: 17.30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 horas

Clasificación: 17.00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00 horas