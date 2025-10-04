FP3 del Gran Premio de Singapur: Colapinto 16° y mejor que Gasly, fuerte accidente de Lawson y posible sanción a Hamilton

Se terminaron los ensayos para el Gran Premio de Singapur. A primera hora del sábado se llevó a cabo la tercera práctica libre, la última antes de la clasificación, que comenzará a las 10. Tras finalizar 19° en la FP1 y la FP2, Franco Colapinto mostró una mejoría y terminó 16°.
Con neumáticos medios, el argentino giró en 1:32.671, haciendo su mejor vuelta del fin de semana hasta ese momento. Ya con gomas blandas, simulando la clasificación, el oriundo de Pilar volvió a mejorar su vuelta, que se completó en 1:31.046, superando por medio segundoe a Pierre Gasly.
El más rápido de la sesión fue Max Verstappen, que completó su mejor giro en 1:30.147. En segundo lugar quedó Oscar Piastri (1:30.165) y después llegó George Russell (1:30.197). Gasly quedó 19°, solo superando a Lawson, que abandonó la FP3 temprano.
Accidente de Liam Lawson
Lawson fue el protagonista de la única bandera roja de la sesión. Cuando iban apenas 25 minutos, el neozelandés se golpeó en la curva 7 y rompió su monoplaza, quedando afuera de la tercera práctica libre y comprometiendo a los mecánicos de Racing Bulls pensando en la qualy.
El joven piloto de 23 años aceleró arriba de un piano y eso le hizo perder el control de su coche. Cabe recordar que Liam viene de provocar una bandera roja en la FP2, aunque en esa oportunidad su incidente fue en la curva 17. Sin lugar a dudas, un fin de semana difícil.
Investigación para Lewis Hamilton
Minutos después del incidente de Lawson, la FIA comunicó que los comisarios estaban investigando a Lewis Hamilton por una infracción durante la bandera roja. En caso de comprobarse, el británico podría ser castigado con posiciones en la carrera.
Posiciones finales de la FP3
- Max Verstappen – Red Bull – 1:30.148
- Oscar Piastri – McLaren – 1:30.165
- George Russell – Mercedes – 1:30.197
- Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 1:30.237
- Lando Norris – McLaren – 1:30.237
- Carlos Sainz – Williams – 1:30.392
- Isack Hadjar – RB – 1:30.489
- Lewis Hamilton – Ferrari – 1:30.559
- Nico Hülkenberg – Sauber – 1:30.637
- Charles Leclerc – Ferrari – 1:30.651
- Alexander Albon – Williams – 1:30.668
- Gabriel Bortoleto – Sauber – 1:30.697
- Esteban Ocon – Haas – 1:30.784
- Oliver Bearman – Haas – 1:30.799
- Fernando Alonso – Aston Martin – 1:30.923
- Franco Colapinto – Alpine – 1:31.047
- Lance Stroll – Aston Martin – 1:31.260
- Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:31.440
- Pierre Gasly – Alpine – 1:31.643
- Liam Lawson – RB – 1:33.628
Ganó seis campeonatos con Red Bull, pudo haber trabajado con Colapinto en Alpine y ahora piensa en crear un nuevo equipo en la F1
Franco Colapinto tomó postura ante la gran polémica que rodea el GP de Singapur: "No puedo ser sincero con esto"