FP3 del Gran Premio de Singapur: Colapinto 16° y mejor que Gasly, fuerte accidente de Lawson y posible sanción a Hamilton

Se terminaron los ensayos para el Gran Premio de Singapur. A primera hora del sábado se llevó a cabo la tercera práctica libre, la última antes de la clasificación, que comenzará a las 10. Tras finalizar 19° en la FP1 y la FP2, Franco Colapinto mostró una mejoría y terminó 16°.

Con neumáticos medios, el argentino giró en 1:32.671, haciendo su mejor vuelta del fin de semana hasta ese momento. Ya con gomas blandas, simulando la clasificación, el oriundo de Pilar volvió a mejorar su vuelta, que se completó en 1:31.046, superando por medio segundoe a Pierre Gasly.

El más rápido de la sesión fue Max Verstappen, que completó su mejor giro en 1:30.147. En segundo lugar quedó Oscar Piastri (1:30.165) y después llegó George Russell (1:30.197). Gasly quedó 19°, solo superando a Lawson, que abandonó la FP3 temprano.

Accidente de Liam Lawson

Lawson fue el protagonista de la única bandera roja de la sesión. Cuando iban apenas 25 minutos, el neozelandés se golpeó en la curva 7 y rompió su monoplaza, quedando afuera de la tercera práctica libre y comprometiendo a los mecánicos de Racing Bulls pensando en la qualy.

El joven piloto de 23 años aceleró arriba de un piano y eso le hizo perder el control de su coche. Cabe recordar que Liam viene de provocar una bandera roja en la FP2, aunque en esa oportunidad su incidente fue en la curva 17. Sin lugar a dudas, un fin de semana difícil.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Investigación para Lewis Hamilton

Minutos después del incidente de Lawson, la FIA comunicó que los comisarios estaban investigando a Lewis Hamilton por una infracción durante la bandera roja. En caso de comprobarse, el británico podría ser castigado con posiciones en la carrera.

Posiciones finales de la FP3

Max Verstappen – Red Bull – 1:30.148 Oscar Piastri – McLaren – 1:30.165 George Russell – Mercedes – 1:30.197 Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 1:30.237 Lando Norris – McLaren – 1:30.237 Carlos Sainz – Williams – 1:30.392 Isack Hadjar – RB – 1:30.489 Lewis Hamilton – Ferrari – 1:30.559 Nico Hülkenberg – Sauber – 1:30.637 Charles Leclerc – Ferrari – 1:30.651 Alexander Albon – Williams – 1:30.668 Gabriel Bortoleto – Sauber – 1:30.697 Esteban Ocon – Haas – 1:30.784 Oliver Bearman – Haas – 1:30.799 Fernando Alonso – Aston Martin – 1:30.923 Franco Colapinto – Alpine – 1:31.047 Lance Stroll – Aston Martin – 1:31.260 Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:31.440 Pierre Gasly – Alpine – 1:31.643 Liam Lawson – RB – 1:33.628

ver también Ganó seis campeonatos con Red Bull, pudo haber trabajado con Colapinto en Alpine y ahora piensa en crear un nuevo equipo en la F1