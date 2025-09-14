Franco Colapinto contó quién es su mejor amigo en la Fórmula 1

El 2025 no está siendo el esperado para Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1. Desde que reemplazó a Jack Doohan no logró sumar puntos, en algunas oportunidades por fallos propios, en otras por errores del equipo y, en líneas generales, por el auto en sí. A pesar de eso, el argentino sigue sumando experiencia y sueña con sumar puntos en las últimas carreras del año. Lo positivo para él, es que desde Monza ya son todos circuitos que conoce de la temporada pasada, cuando representó a Williams.

Colapinto reveló quién es su mejor amigo en la Fórmula 1

En una entrevista descontracturada, Franco Colapinto fue consultado respecto a su compañero más cercano y el pilarense no dudó: “Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando corríamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cerca”.

Gabriel Bortoleto. (Foto: Getty).

Briatore habló del futuro de Alpine de cara a 2026

En diálogo con AFP, Flavio Briatore se refirió al 2026 de la escudería Alpine y dio a entender que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly continuará en el equipo: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”. Aunque aclaró: “Por el momento, aún no hemos tomado una decision. Normalmente ‘estabilidad’ significa que los mantendremos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1?

La acción en la Fórmula 1 regresará el próximo fin de semana. El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 se correrá el domingo 21 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto estará a bordo de su Alpine con la intención de sumar por primera vez en la temporada. Cabe recordar que, en 2024 ya corrió en este circuito cuando representaba a Williams.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts Lando Norris (McLaren) – 293 pts Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts George Russell (Mercedes) – 194 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts Alex Albon (Williams) – 70 pts Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts Esteban Ocon (Haas) – 28 pts Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts Carlos Sainz (Williams) – 16 pts Oliver Bearman (Haas) – 16 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1

McLaren 617 pts

Ferrari 280 pts

Mercedes 260 pts

Red Bull 239 pts

Williams 86 pts

Aston Martin 62 pts

Racing Bulls 61 pts

Kick Sauber 55 pts

Haas 44 pts

Alpine 20 pts

