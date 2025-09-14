Franco Colapinto contó quién es su mejor amigo en la Fórmula 1

El 2025 no está siendo el esperado para Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1. Desde que reemplazó a Jack Doohan no logró sumar puntos, en algunas oportunidades por fallos propios, en otras por errores del equipo y, en líneas generales, por el auto en sí. A pesar de eso, el argentino sigue sumando experiencia y sueña con sumar puntos en las últimas carreras del año. Lo positivo para él, es que desde Monza ya son todos circuitos que conoce de la temporada pasada, cuando representó a Williams.
Colapinto reveló quién es su mejor amigo en la Fórmula 1
En una entrevista descontracturada, Franco Colapinto fue consultado respecto a su compañero más cercano y el pilarense no dudó: “Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando corríamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cerca”.
Gabriel Bortoleto. (Foto: Getty).
Briatore habló del futuro de Alpine de cara a 2026
En diálogo con AFP, Flavio Briatore se refirió al 2026 de la escudería Alpine y dio a entender que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly continuará en el equipo: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”. Aunque aclaró: “Por el momento, aún no hemos tomado una decision. Normalmente ‘estabilidad’ significa que los mantendremos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”.
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1?
La acción en la Fórmula 1 regresará el próximo fin de semana. El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 se correrá el domingo 21 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto estará a bordo de su Alpine con la intención de sumar por primera vez en la temporada. Cabe recordar que, en 2024 ya corrió en este circuito cuando representaba a Williams.
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1
- Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
- Lando Norris (McLaren) – 293 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts
- George Russell (Mercedes) – 194 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts
- Alex Albon (Williams) – 70 pts
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
- Carlos Sainz (Williams) – 16 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1
- McLaren 617 pts
- Ferrari 280 pts
- Mercedes 260 pts
- Red Bull 239 pts
- Williams 86 pts
- Aston Martin 62 pts
- Racing Bulls 61 pts
- Kick Sauber 55 pts
- Haas 44 pts
- Alpine 20 pts
