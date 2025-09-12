Confirman la fecha en la que Flavio Briatore decidirá al segundo piloto de Alpine en 2026: cuántas carreras tiene Colapinto para convencerlo

Con 10 GP en el lomo como piloto de Alpine, y 18 en total en la Fórmula 1, Franco Colapinto se afianza cada vez más en la máxima y busca consolidarse como corredor permanente en la parrilla. Para ello, deberá lograr la confirmación de cara a la temporada 2026 y así poder comenzar un año deportivo a bordo de un monoplaza.
Antes que se dispute el Gran Premio de Italia, que se corrió el pasado fin de semana, Alpine hizo oficial la extensión de contrato de Pierre Gasly y lo volvió a confirmar como su piloto principal para las próximas tres temporadas. Sin embargo, ni la escudería en sí, ni Flavio Briatore dijeron nada oficial sobre el asiento del segundo piloto para 2026.
En los últimos días, el asesor italiano se refirió a esta situación y dejó ilusionantes declaraciones para el futuro de Colapinto. En primera instancia, tras la carrera en Monza señaló que el segundo lugar de Alpine en 2026 “tal vez sería de Franco”, pero expresó también que “por el momento no se tomó una decisión”. De todas formas, señaló: “Normalmente ‘estabilidad’ significa que los mantendremos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”, afirmando que las chances de retener al argentino son altas.
Ahora bien, ¿cuándo se definirá esta cuestión? Briatore habló del momento en el que se sabrá públicamente y las últimas informaciones off the record señalan lo mismo que el italiano declaró. Según medios como la agencia francesa AFP, o el portal español Grada 3, Alpine confirmará a su segundo para el 2026 a fines de octubre.
Esto quiere decir que se daría entre el GP de México y el de Brasil. Por ende, Franco Colapinto tendrá cuatro carreras (Bakú, Singapur, Estados Unidos y México) para convencer a Briatore y a toda la escudería de que es el indicado para conservar el lugar que hoy le pertenece para todo el año próximo. ¿Se dará el anuncio con el argentino en esa fecha?
Franco Colapinto y Pierre Gasly: ¿La dupla de Alpine en 2026?
Así está la F1 2026 hasta el momento
- Alpine: Pierre Gasly / ???
- Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
- Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hülkenberg
- Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas
- Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc
- Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon
- McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
- Mercedes: ??? / ???
- Racing Bulls: ??? / ???
- Red Bull Racing: Max Verstappen / ???
- Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz
Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1
Al no haber carrera este fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 19 de septiembre, para que continúe durante el 20 y 21 del mismo mes. Debido a que Bakú se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 7 horas, por lo que el GP tendrá un horario más tempranero que los últimos. A continuación, el desglose.
- Práctica libre 1: viernes 19 de septiembre 5:30 AM.
- Práctica libre 2: viernes 19 de septiembre 9:30 AM.
- Práctica libre 3: sábado 20 de septiembre 5:30 AM.
- Clasificación: sábado 20 de septiembre 09:00 AM
- Carrera: domingo 21 de septiembre 08:00 AM.
Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
- Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
- Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
- Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
- Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
- Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
- Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
- Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
- Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
- Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
- Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
- Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
- Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
- Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
- Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado-
- Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -disputado-
- Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre