Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Flavio Briatore reveló el motivo principal por el que Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

El asesor italiano dejó entender que Franco Colapinto seguirá como compañero de Gasly, buscando estabilidad en el equipo.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto será el piloto de Alpine para el 2026
© Alpine F1 Team / XFranco Colapinto será el piloto de Alpine para el 2026

Un par de semanas atrás, Flavio Briatore fue muy crítico con el rendimiento de Franco Colapinto. Sin embargo, el asesor principal que tiene Alpine parece haber cambiado su mirada y postura sobre el piloto argentino tras sus actuaciones en Zandvoort y Monza, y este miércoles dejó caer que está prácticamente asegurada su continuidad en la Fórmula 1 para el 2026.

En diálogo con AFP, la agencia de noticias francesa, Briatore reconoció la necesidad de mantener la dupla de Pierre Gasly y Franco Colapinto como sus pilotos para la próxima temporada: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad“, expresó.

Colapinto y Gasly para el 2026 parece ser la decisión final de Alpine. (Getty)

Colapinto y Gasly para el 2026 parece ser la decisión final de Alpine. (Getty)

“Por el momento, aún no hemos tomado una decisión”, señaló el italiano, aunque sus palabras indican lo contrario: “Normalmente ‘estabilidad’ significa que los mantendremos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”. Briatore destacó en Monza que todavía se tomarían dos o tres carreras más antes de decidirse por Colapinto o la posibilidad de buscar otro piloto.

En 2026, la presión será mayor

Flavio Briatore es un tipo acostumbrado a estar en lo más alto y triunfar, como lo hizo con Schumacher o Alonso, por lo que la posición de colista en el campeonato de constructores que tiene Alpine en este 2025 no es algo que le guste ver. De hecho, puso la vara sumamente alta para el 2026, asegurando que con el motor Mercedes, tienen que pelear en vanguardia.

Flavio Briatore piensa en pelear arriba en 2026. (Getty)

Flavio Briatore piensa en pelear arriba en 2026. (Getty)

Publicidad

En 2026 tendremos una motorización como la de los demás“, afirmó al respecto. “Ya no tendremos excusas, el equipo lo tiene todo para triunfar“, añadió. “Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista.”

Eso sí, el calvario continuará en la presente temporada: “Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto de 2025 y, al mismo tiempo, crear el nuevo coche para 2026”, reconoció el italiano, dejando entender que en los ocho Grandes Premios que quedan, no espera grandes resultados.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
“Tal vez sea Franco”: Briatore mantiene abierta la posibilidad de un lugar para Colapinto en la F1 2026 con Alpine
FÓRMULA 1

“Tal vez sea Franco”: Briatore mantiene abierta la posibilidad de un lugar para Colapinto en la F1 2026 con Alpine

El devastador pronóstico de Briatore que preocupa a Colapinto de cara a su futuro en Alpine y en la Fórmula 1: “Todo lo que tenemos”
FÓRMULA 1

El devastador pronóstico de Briatore que preocupa a Colapinto de cara a su futuro en Alpine y en la Fórmula 1: “Todo lo que tenemos”

Briatore se arrepintió y llenó de elogios a Colapinto: "Tuvo una actuación excelente"
FÓRMULA 1

Briatore se arrepintió y llenó de elogios a Colapinto: "Tuvo una actuación excelente"

Mientras el plantel de River cuesta 87 millones, esto vale el de Palmeiras
Copa Libertadores

Mientras el plantel de River cuesta 87 millones, esto vale el de Palmeiras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo