Flavio Briatore reveló el motivo principal por el que Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

Un par de semanas atrás, Flavio Briatore fue muy crítico con el rendimiento de Franco Colapinto. Sin embargo, el asesor principal que tiene Alpine parece haber cambiado su mirada y postura sobre el piloto argentino tras sus actuaciones en Zandvoort y Monza, y este miércoles dejó caer que está prácticamente asegurada su continuidad en la Fórmula 1 para el 2026.

En diálogo con AFP, la agencia de noticias francesa, Briatore reconoció la necesidad de mantener la dupla de Pierre Gasly y Franco Colapinto como sus pilotos para la próxima temporada: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad“, expresó.

Colapinto y Gasly para el 2026 parece ser la decisión final de Alpine. (Getty)

“Por el momento, aún no hemos tomado una decisión”, señaló el italiano, aunque sus palabras indican lo contrario: “Normalmente ‘estabilidad’ significa que los mantendremos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”. Briatore destacó en Monza que todavía se tomarían dos o tres carreras más antes de decidirse por Colapinto o la posibilidad de buscar otro piloto.

En 2026, la presión será mayor

Flavio Briatore es un tipo acostumbrado a estar en lo más alto y triunfar, como lo hizo con Schumacher o Alonso, por lo que la posición de colista en el campeonato de constructores que tiene Alpine en este 2025 no es algo que le guste ver. De hecho, puso la vara sumamente alta para el 2026, asegurando que con el motor Mercedes, tienen que pelear en vanguardia.

Flavio Briatore piensa en pelear arriba en 2026. (Getty)

Publicidad

Publicidad

“En 2026 tendremos una motorización como la de los demás“, afirmó al respecto. “Ya no tendremos excusas, el equipo lo tiene todo para triunfar“, añadió. “Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista.”

Eso sí, el calvario continuará en la presente temporada: “Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto de 2025 y, al mismo tiempo, crear el nuevo coche para 2026”, reconoció el italiano, dejando entender que en los ocho Grandes Premios que quedan, no espera grandes resultados.