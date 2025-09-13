Franco Colapinto reveló los tres pilotos de toda la historia de la Fórmula 1 que más admira: “Fueron mis héroes”

Con la Fórmula 1 transitando un fin de semana de descanso, en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto se dio el lujo de apartarse de la vorágine de las pistas para mostrar una faceta distinta. El piloto de Alpine brindó una entrevista con el sitio oficial de la Fórmula 1 en la que dejó ver su costado más íntimo: el del fanático del automovilismo desde pequeño.

Durante la conversación, Colapinto fue sorprendido con una pregunta especial: ¿con qué tres figuras históricas de la Fórmula 1 le gustaría compartir una cena? La respuesta no tardó en llegar y, sin dudarlo, seleccionó a su tridente de ídolos: Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton, íconos de la categoría en diferentes épocas de la historia.

“Estos son los pilotos que más admiro, los pilotos con los que crecí y los que fueron mis héroes desde muy pequeño“, justificó Colapinto, mostrando no solo admiración sino también una conexión emocional con esos referentes.

Y cerró: “Solo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas… Creo que escuchar esa diferencia entre cómo conducían antes y cómo eran los mejores en cada momento… Historias hermosas, sin duda, y un buen resumen de la historia del deporte”.

Colapinto junto a Hamilton, uno de sus referentes en la Fórmula 1 (Getty Images).

Igualmente la elección se presenta lógica: refleja una mirada que combina respeto por su compatriota, conexión regional con Sudamérica y valoración de la era moderna en la que está escribiendo sus primeras páginas. En Fangio, reconoce al histórico argentino, cinco veces campeón del mundo con escuderías como Mercedes, Ferrari, Maserati y Alfa Romeo. En Senna, encuentra al tricampeón y símbolo del talento, con quien, paradójicamente, fue comparado físicamente en más de una ocasión. Y en Hamilton, la leyenda viva, con presente en Ferrari, con quien ya comparte la pista.

Publicidad

Publicidad

Cuándo corre Franco Colapinto en Fórmula 1

Luego de dos fines de semana consecutivos de competencia, con los GPs de Países Bajos e Italia, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo viernes 19 de septiembre en Azerbaiyán, para que continúe durante el sábado 20 y domingo 21. A continuación, el desglose.

Práctica libre 1: viernes 19 de septiembre 5:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 19 de septiembre 9:30 AM.

Práctica libre 3: sábado 20 de septiembre 5:30 AM.

Clasificación: sábado 20 de septiembre 09:00 AM

Carrera: domingo 21 de septiembre 08:00 AM.

Será el retorno de Colapinto a un circuito conocido. Es que el argentino corrió allí en la temporada pasada como piloto de Williams, en lo que fue su segunda participación en la Fórmula 1 y donde consiguió puntos por primera vez al quedarse con el octavo lugar.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón de la Fórmula 1 y le pidió al piloto sensación que no sea compañero de Max Verstappen: “¿Viste lo peligroso que es?”