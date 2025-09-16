Franco Colapinto destacó su principal objetivo para el Gran Premio de Azerbaiyán: “No será fácil”

El Gran Premio de Azerbaiyán, las calles de Bakú, los mejores recuerdos para los argentinos en la Fórmula 1 moderna. Allí Franco Colapinto logró su octavo puesto en la temporada pasada con Williams, sumó sus primeros puntos en la categoría y si hoy tiene un lugar en Alpine, mucho tiene que ver con aquella carrera.

Ahora le toca regresar a dicho recinto pero con un auto cuyas cualidades no resultan del todo amigables con la pista en la que se disputará la próxima fecha del calendario este fin de semana. Aún así, Colapinto mostró su expectativa por la competencia: “Estoy listo para volver a Bakú, tengo buenos recuerdos porque terminé octavo el año pasado y sumé mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado“, le aseguró a la prensa oficial de la escudería.

Colapinto tuvo una carrera histórica en Azerbaiyán 2024. (Getty)

“Este fin de semana nos centraremos en prepararnos para aprovechar las chances que sin duda surgirán en un circuito tan exigente“, aseguró Colapinto. “Sabemos que no será fácil, pero haremos todo lo posible para maximizar las oportunidades y comenzar la temporada de viajes con un resultado positivo para el equipo”, completó el piloto argentino.

Franco Colapinto espera poder sumar sus primeros puntos en Alpine.

Alpine ya no presentará mejoras en el auto en 2025

El objetivo de Alpine está puesto ya en un 100% en la próxima temporada. Las horas de trabajo, simulación y túnel de viento que conforman el tiempo de desarrollo está completamente enfocado en la próxima temporada, donde Flavio Briatore ya aseguró que esperan como mínimo estar entre las ocho mejores escuderías, con miras a pelear algún podio y progresar durante la temporada.

Publicidad

Publicidad

La última actualización de Alpine fue una modificación en los ductos de los frenos traseros, una “mejora” que no requiere de tanto trabajo, simulación y gasto como otras, pero que sirve para ayudar a los pilotos con algunas de las sensaciones de inestabilidad que habían tenido con el auto en las últimas carreras.