Franco Colapinto entre los ocho candidatos a ser campeón de la F1 2026, según Helmut Marko: “Más avanzado que nadie”

Restan apenas unos días para que el A526 se ponga en marcha por primera vez y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly puedan ver si el auto que diseñó Alpine es lo que esperaban y les permita pelear más adelante de lo que lo hicieron en la Fórmula 1 durante el 2025.

Y si bien todavía hay muchísimas dudas y cosas por arreglar, como se pudo ver el pasado domingo, Helmut Marko no tuvo dudas en poner al piloto argentino, y también a su compañero francés, en la lista corta de ocho candidatos a ganar el campeonato mundial de la Fórmula 1 en 2026, bajo una clara premisa: el motor Mercedes.

Helmut Marko fue clave en los campeonatos de Max Verstappen en la F1.

Quien fuera asesor de Red Bull durante 20 años, hasta su salida en diciembre, fue consultado por sus sensaciones de cara a la próxima temporada y no tuvo dudas a la hora de elegir a sus candidatos: “Me temo que será un piloto que utilice un motor Mercedes“, afirmó.

“Si los rumores son ciertos, Mercedes parece estar actualmente más avanzado que nadie en el desarrollo del motor“, agregó Helmut Marko en diálogo con ORF. “Espero que no haya diferencias como en 2014, cuando Mercedes se escapó de todos con una ventaja enorme”, sentenció.

El tener motor Mercedes pone a Colapinto y Gasly en la lista de candidatos de Helmut Marko.

Los pilotos que utilizarán motor Mercedes en 2026 serán los de la propia escudería, George Russell y Kimi Antonelli, así como los campeones con McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, los Williams de Carlos Sainz y Alexander Albon y los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Helmut Marko preocupado por la diferencia de motores

Con su experiencia en la Fórmula 1, Helmut Marko teme que los equipos estén mucho más separados de lo habitual en rendimiento. Tanto en clasificación como en carrera, con el inicio de este nuevo reglamento. “Creo que, debido a los cambios masivos, las diferencias de tiempo serán mucho mayores“, advirtió.

“Se juntan tantas cosas que me temo que, en algunos casos, las diferencias sean de segundos“, anticipó el austríaco. Que también dejó en claro que si Mercedes encontró un gris en el reglamento y se aprovechó de ello, debería ser permitido, ya que un cambio reglamentario en este momento sería devastador: “No se puede cambiar la normativa de un día para otro (…) mínimo doce meses”, sentenció.

En síntesis