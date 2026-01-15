Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto entre los ocho candidatos a ser campeón de la F1 2026, según Helmut Marko: “Más avanzado que nadie”

Tras ser durante 20 años uno de los cerebros detrás del éxito de Red Bull, el austríaco fue claro sobre quiénes son sus candidatos al título.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Helmut Marko y sus candidatos a ser campeón de la F1 2026
Helmut Marko y sus candidatos a ser campeón de la F1 2026

Restan apenas unos días para que el A526 se ponga en marcha por primera vez y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly puedan ver si el auto que diseñó Alpine es lo que esperaban y les permita pelear más adelante de lo que lo hicieron en la Fórmula 1 durante el 2025.

Y si bien todavía hay muchísimas dudas y cosas por arreglar, como se pudo ver el pasado domingo, Helmut Marko no tuvo dudas en poner al piloto argentino, y también a su compañero francés, en la lista corta de ocho candidatos a ganar el campeonato mundial de la Fórmula 1 en 2026, bajo una clara premisa: el motor Mercedes.

Helmut Marko fue clave en los campeonatos de Max Verstappen en la F1.

Helmut Marko fue clave en los campeonatos de Max Verstappen en la F1.

Quien fuera asesor de Red Bull durante 20 años, hasta su salida en diciembre, fue consultado por sus sensaciones de cara a la próxima temporada y no tuvo dudas a la hora de elegir a sus candidatos: “Me temo que será un piloto que utilice un motor Mercedes“, afirmó.

Si los rumores son ciertos, Mercedes parece estar actualmente más avanzado que nadie en el desarrollo del motor“, agregó Helmut Marko en diálogo con ORF. “Espero que no haya diferencias como en 2014, cuando Mercedes se escapó de todos con una ventaja enorme”, sentenció.

El tener motor Mercedes pone a Colapinto y Gasly en la lista de candidatos de Helmut Marko.

El tener motor Mercedes pone a Colapinto y Gasly en la lista de candidatos de Helmut Marko.

Publicidad

Los pilotos que utilizarán motor Mercedes en 2026 serán los de la propia escudería, George Russell y Kimi Antonelli, así como los campeones con McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, los Williams de Carlos Sainz y Alexander Albon y los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Helmut Marko preocupado por la diferencia de motores

Con su experiencia en la Fórmula 1, Helmut Marko teme que los equipos estén mucho más separados de lo habitual en rendimiento. Tanto en clasificación como en carrera, con el inicio de este nuevo reglamento. “Creo que, debido a los cambios masivos, las diferencias de tiempo serán mucho mayores“, advirtió.

Se juntan tantas cosas que me temo que, en algunos casos, las diferencias sean de segundos“, anticipó el austríaco. Que también dejó en claro que si Mercedes encontró un gris en el reglamento y se aprovechó de ello, debería ser permitido, ya que un cambio reglamentario en este momento sería devastador: “No se puede cambiar la normativa de un día para otro (…) mínimo doce meses”, sentenció.

Publicidad

En síntesis

  • Helmut Marko afirma que el campeón mundial 2026 será un piloto con motor Mercedes.
  • Franco Colapinto y Pierre Gasly están entre los ocho candidatos elegidos por el austríaco.
  • George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris, George Russell, Alex Albon y Carlos Sainz completan la lista de favoritos del asesor.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey: ¡Minuto a minuto!
Fútbol Internacional

Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey: ¡Minuto a minuto!

Úbeda analiza darle la titularidad a Blondel
Boca Juniors

Úbeda analiza darle la titularidad a Blondel

"Mi inconducta va a ser adentro de la cancha, no afuera"
Fútbol Argentino

"Mi inconducta va a ser adentro de la cancha, no afuera"

Paulo Díaz, cada vez más cerca de irse de River: el monto y el posible destino
River Plate

Paulo Díaz, cada vez más cerca de irse de River: el monto y el posible destino

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo