Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de la Fórmula 1: fue el mejor piloto de Alpine en la Qualy que lideró Verstappen

La clasificación del GP de Italia de la Fórmula 1 llegó a su fin y la pole position fue para Max Verstappen. El piloto de Red Bull demostró ser el más rápido en la qualy y largará como número 1 este domingo desde las 11 de Argentina en la carrera que se correrá en el mítico circuito de Monza.

Cabe destacar que el neerlandés consiguió un récord histórico de la pista al marcar un 1:18.792 que sepultó el récord que Lewis Hamilton poseía desde 2020.

Franco Colapinto, pese a quedar muy parejo con todos los pilotos en Q1, no logró avanzar más allá de la primera instancia y quedó eliminado allí. Largará desde la posición 18 de la parrilla, solo por delante de Liam Lawson -colista de la jornada- y Pierre Gasly, su coequipero en Alpine, que terminó 19° la qualy.

Así quedó la parrilla completa de largada para el GP de Italia

1° Max Verstappen – Red Bull

2° Lando Norris – McLaren

3° Oscar Piastri – McLaren

4° Charles Leclerc – Ferrari

5° Lewis Hamilton – Ferrari

6° George Russell – Mercedes

7° Kimi Antonelli – Mercedes

8° Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

9° Fernando Alonso – Aston Martin

10° Yuki Tsunoda – Red Bull

11° Ollie Bearman – Haas

12° Carlos Sainz – Williams

13° Nico Hulkenberg – Kick Sauber

14° Alex Albon – Williams

15° Esteban Ocon – Haas

16° Isack Hadjar – VCARB

17° Lance Stroll – Aston Martin

18° Franco Colapinto – Alpine

19° Pierre Gasly – Alpine

20° Liam Lawson – VCARB

Minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Italia de la F1

12.03 – ¡POLE Y RÉCORD! Max pulverizó su vuelta anterior y sobrepasó a Lando Norris sobre la chicharra al marcar un nuevo récord histórico para Monza: 1:18.792. El podio lo completó Oscar Piastri.

11:59 – ¡Vertappen rozó el récord histórico! Max marcó un tiempo de 1:18.923 y puso en peligro el récord que ostenta Lewis Hamilton desde 2020, cuando hizo una vuelta en Monza en 1:18.887.

11:51 – ¡Comenzó la Q3! Ambos McLaren (Norris y Piastri), ambos RedBull (Verstappen y Tsunoda), ambas Ferrari (Leclerc y Hamilton), ambos Mercedes (Russell y Antonelli), Fernando Alonso en Aston Martin y Gabriel Bortoleto en Kick Sauber siguen en curso.

11:46 – Quedan los 10 mejores para la clasificación. Ya se viene la Q3.

11:42 – ¡Bandera a cuadros! Quedan afuera en Q2: 15° Esteban Ocon, 14° Alex Albon, 13° Nico Hulkenberg, 12° Carlos Sainz y 11° Ollie Bearman.

11:41 – Sobre la hora, Kimi Antonelli metió un tiempazo para asegurar su pase a Q3, ya que se colocó solo a 0.105 de Verstappen.

11:35 – a 6′ del cierre, Lando Norris es el único piloto que aún no marcó tiempos.

11:27 – Todo listo para la Q2, que ya está comenzando.

11:23 – Se demora el inicio de la Q2 por la limpieza de la pista a cargo de los auxiliares. Cuando terminaba la Q1, Hadjar pisó la leca y la desparramó por el circuito.

11:20 – Afuera en Q1: 20° Liam Lawson, 19° Pierre Gasly, 18° Franco Colapinto, 17° Lance Stroll y 16° Isack Hadjar.

11:18 – COLAPINTO FUERA EN Q1. El argentino quedó a +0.578 de George Russell (1° de la qualy) y no le alcanzó para meterse a la próxima instancia. Sin embargo, pudo quedar encima de Pierre Gasly.

11:13 – Impresionante paridad en toda la parrilla a 5′ del final de la Q1. Entre George Russell como líder (1:19.484) y Liam Lawson, último de momento, solo hay 0.866 de diferencia.

11:09 – Colapinto se encuentra en el puesto 18 y, de momento, no se mete en Q2. Quedan 8 minutos de Q1.

11:05 – Primera vuelta de Franco Colapinto. Marcó un tiempo de 1:20.670, +0.040 respecto a Pierre Gasly.

11:00 – Da inicio la Q1 del Gran Premio de Italia

10:59 – Los 20 pilotos y sus respectivos monoplazas ya se acomodan en la zona de boxes para salir cuando sus ingenieros lo consideren.

10:54 – Alpine le renovó el contrato a Pierre Gasly instantes antes de la qualy. El equipo francés extendió a su piloto estelar hasta fines de la temporada 2028.

10:48 – La Q1 durará 18 minutos, donde los 20 autos saldrán a pista y los cinco pilotos con tiempos más lentos quedarán eliminados. Luego será turno de la Q2 a 15 minutos, donde volverán a eliminar a los cinco más lentos. La Q3, con 12 minutos, definirá el orden de largada de los 10 primeros.

10:41 – En minutos comenzará la clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos.