Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto gana dos puestos antes de largar el GP de Brasil: el motivo

El argentino, que estaba pactado a iniciar la carrera desde el puesto 18, lo hará dos casilleros más adelante.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto ganó dos puestos antes de largar en Brasil
© GettyFranco Colapinto ganó dos puestos antes de largar en Brasil

Este domingo desde las 14hs, Franco Colapinto buscará sus primeros puntos con Alpine en la F1 2025 en el Gran Premio de Brasil, en una carrera con gran carga emocional tras su confirmación como piloto para el 2026 y el fuerte accidente que protagonizó en la carrera sprint. Sin embargo, antes de largar recibió la grata noticia de que avanzará dos puestos en la parrilla de salida.

Puedes ver toda la actividad de la Fórmula 1 por Disney+

Y es que hay dos pilotos que fueron sancionados por la FIA tras optar por realizar cambios en sus monoplazas de cara a la carrera. Esos dos pilotos son ni más ni menos que Max Verstappen y Esteban Ocon. El campeón del mundo había clasificado en el puesto 16, y el francés en el 17, por lo que todos los pilotos que estaban por detrás de ellos ganan dos puestos.

Max Verstappen y Esteban Ocon (todavía en Alpine) fueron primero y segundo el año pasado en Brasil. (Getty)

Max Verstappen y Esteban Ocon (todavía en Alpine) fueron primero y segundo el año pasado en Brasil. (Getty)

De esta forma, Franco Colapinto largará el Gran Premio de Brasil desde la posición 16, Yuki Tsunoda lo hará desde la posición 17 y Gabriel Bortoleto, desde la 18. Tanto Max Verstappen como Esteban Ocon partirán desde la calle de boxes en Interlagos al superar el límite de motores utilizados en la temporada.

Nueva parrilla de salida para el GP de Brasil 2025

  1. L. Norris (McLaren)
  2. A. Antonelli (Mercedes)
  3. C. Leclerc (Ferrari)
  4. O. Piastri (McLaren)
  5. I. Hadjar (RB)
  6. G. Russell (Mercedes)
  7. L. Lawson (RB)
  8. O. Bearman (Haas)
  9. P. Gasly (Alpine)
  10. N. Hulkenberg (Kick Sauber)
  11. F. Alonso (Aston Martin)
  12. A. Albon (Williams)
  13. L. Hamilton (Ferrari)
  14. L. Stroll (Aston Martin)
  15. C. Sainz Jr. (Williams)
  16. F. Colapinto (Alpine)
  17. Y. Tsunoda (Red Bull)
  18. G. Bortoleto (Kick Sauber)
    M. Verstappen (Red Bull) *Desde el pitlane
    E. Ocon (Haas) *Desde el pitlane

Datos clave

  • Franco Colapinto avanzó dos puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil y largará desde la posición 16.
  • Los pilotos Max Verstappen y Esteban Ocon fueron sancionados por cambios en sus monoplazas y saldrán desde la calle de boxes.
  • Los sancionados Max Verstappen y Esteban Ocon habían clasificado originalmente en los puestos 16 y 17.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Por qué Max Verstappen largará desde boxes en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Por qué Max Verstappen largará desde boxes en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Fue campeón de la Fórmula 1 y explicó por qué Oscar Piastri está perdiendo el campeonato con Norris y Verstappen: “Sobreexcitado”
FÓRMULA 1

Fue campeón de la Fórmula 1 y explicó por qué Oscar Piastri está perdiendo el campeonato con Norris y Verstappen: “Sobreexcitado”

Ecclestone eligió a Verstappen como el mejor piloto de la historia: "Hace todo bien"
FÓRMULA 1

Ecclestone eligió a Verstappen como el mejor piloto de la historia: "Hace todo bien"

Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River
Boca Juniors

Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo