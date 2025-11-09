Franco Colapinto gana dos puestos antes de largar el GP de Brasil: el motivo

Este domingo desde las 14hs, Franco Colapinto buscará sus primeros puntos con Alpine en la F1 2025 en el Gran Premio de Brasil, en una carrera con gran carga emocional tras su confirmación como piloto para el 2026 y el fuerte accidente que protagonizó en la carrera sprint. Sin embargo, antes de largar recibió la grata noticia de que avanzará dos puestos en la parrilla de salida.

Y es que hay dos pilotos que fueron sancionados por la FIA tras optar por realizar cambios en sus monoplazas de cara a la carrera. Esos dos pilotos son ni más ni menos que Max Verstappen y Esteban Ocon. El campeón del mundo había clasificado en el puesto 16, y el francés en el 17, por lo que todos los pilotos que estaban por detrás de ellos ganan dos puestos.

Max Verstappen y Esteban Ocon (todavía en Alpine) fueron primero y segundo el año pasado en Brasil. (Getty)

De esta forma, Franco Colapinto largará el Gran Premio de Brasil desde la posición 16, Yuki Tsunoda lo hará desde la posición 17 y Gabriel Bortoleto, desde la 18. Tanto Max Verstappen como Esteban Ocon partirán desde la calle de boxes en Interlagos al superar el límite de motores utilizados en la temporada.

Nueva parrilla de salida para el GP de Brasil 2025

L. Norris (McLaren) A. Antonelli (Mercedes) C. Leclerc (Ferrari) O. Piastri (McLaren) I. Hadjar (RB) G. Russell (Mercedes) L. Lawson (RB) O. Bearman (Haas) P. Gasly (Alpine) N. Hulkenberg (Kick Sauber) F. Alonso (Aston Martin) A. Albon (Williams) L. Hamilton (Ferrari) L. Stroll (Aston Martin) C. Sainz Jr. (Williams) F. Colapinto (Alpine) Y. Tsunoda (Red Bull) G. Bortoleto (Kick Sauber)

M. Verstappen (Red Bull) *Desde el pitlane

E. Ocon (Haas) *Desde el pitlane

