Por qué Max Verstappen largará desde boxes en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

El campeón del mundo y más reciente ganador en Interlagos tendrá la tarea más difícil de su carrera si quiere repetir lo sucedido en 2024.

Por Germán Celsan

Max Verstappen largará desde boxes en Brasil
© GettyMax Verstappen largará desde boxes en Brasil

A menos de tres horas para el inicio del Gran Premio de Brasil, la dirección de carrera lanzó un comunicado oficial informando la sanción que cayó sobre Max Verstappen y que lo obligará a salir desde boxes. El vigente tetracampeón del mundo y Red Bull Racing tomaron la decisión de cambiar el motor del auto, junto a otros componentes, entendiendo que esa iba a ser la consecuencia.

Puedes ver toda la actividad de la Fórmula 1 por Disney+

Max Verstappen largará el Gran Premio de Brasil desde la calle de boxes por cambios en la unidad de potencia de su RB21, instalando componentes que superan el límite que tienen los equipos para utilizar durante una misma temporada. Aprovechando que el campeón había clasificado en el puesto 17, utilizarán Interlagos para instalar todos estos componentes nuevos que, teóricamente, durarán hasta final de temporada.

Red Bull instaló nuevos componentes en la unidad de potencia del RB21 de Verstappen. (Getty)

De acuerdo al informe técnico, el auto de Max Verstappen tendrá instalados un nuevo motor de combustión interna (ICE), también un nuevo turbo (TC), y una unidad de generación de calor del motor (MGU-H). En todos los casos, es el quinto que instalan en el auto, cuando el límite es de cuatro.

Además de Max Verstappen, Esteban Ocon también instalará un nuevo ICE, superando el límite, y largará junto a Verstappen desde la calle de boxes.

El informe de la FIA sobre las modificaciones de Verstappen y Ocon en sus autos.

Franco Colapinto gana dos puestos antes de largar el GP de Brasil: el motivo

Franco Colapinto gana dos puestos antes de largar el GP de Brasil: el motivo

Nueva parrilla de salida para el GP de Brasil 2025

  1. L. Norris (McLaren)
  2. A. Antonelli (Mercedes)
  3. C. Leclerc (Ferrari)
  4. O. Piastri (McLaren)
  5. I. Hadjar (RB)
  6. G. Russell (Mercedes)
  7. L. Lawson (RB)
  8. O. Bearman (Haas)
  9. P. Gasly (Alpine)
  10. N. Hulkenberg (Kick Sauber)
  11. F. Alonso (Aston Martin)
  12. A. Albon (Williams)
  13. L. Hamilton (Ferrari)
  14. L. Stroll (Aston Martin)
  15. C. Sainz Jr. (Williams)
  16. F. Colapinto (Alpine)
  17. Y. Tsunoda (Red Bull)
  18. G. Bortoleto (Kick Sauber)
    M. Verstappen (Red Bull) *Desde el pitlane
    E. Ocon (Haas) *Desde el pitlane

El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 está pactado para iniciar a las 14hs y tendrá una extensión de 72 vueltas de duración.

germán celsan
Germán Celsan

