Los 3 factores que Franco Colapinto deberá tener en cuenta si quiere sumar sus primeros puntos con Alpine en el GP de Singapur

Si bien hay una constante en la Fórmula 1, cada fin de semana es un mundo y en cada Gran Premio puede pasar cualquier cosa. Singapur no será la excepción y el circuito de Marina Bay requiere de varios aspectos, tantos conductivos como mecánicos, que deben alinearse para tener un buen resultado al finalizar las 62 vueltas a la Bahía. Aspectos que Franco Colapinto y Alpine deberán tener bien aceitados para sumar los primeros puntos de la temporada.

Puedes ver toda la temporada de la Fórmula 1 por Disney+

Es cierto que hasta el momento no hubo un Gran Premio en el que se hayan alineado todos los planetas para Colapinto, pero también es cierto que con cada fin de semana que pasa, se lo nota más afianzado y entremezclado con el resto de los pilotos. Ya no está tan lejos, y en Marina Bay, esos puntos pueden llegar si él y Alpine manejan bien tres factores fundamentales: la gestión de la clasificación, la concentración en carrera, y la estrategia para hacer que la temperatura elevada influya lo menos posible en el cansancio del piloto y el desgaste del auto.

La importancia de la clasificación en Singapur

El Gran Premio de Singapur se corre en las calles de Marina Bay y, como todo callejero, se trata de un circuito estrecho en todas sus partes, de muchas curvas, poca tracción, baches y muros a centímetros del trazado. Nada de esto favorece al A525 que pilota Colapinto, ya quedó demostrado en Mónaco, y más recientemente, en Bakú.

Los callejeros no son el circuito más amigable para el Alpine. Colapinto deberá estar afilado y tomar riesgos. (Getty)

Sin embargo, el esfuerzo extra del sábado, tomar el riesgo y cerrar una vuelta estelar, puede ser la diferencia entre pelear por los puntos o tener otra carrera en la que el objetivo será completar las 62 vueltas y poco más. Ahora bien, la gestión de la clasificación también tendrá que ver con el tráfico en pista, puesto que no hay demasiado sectores para que un piloto a marcha lenta pueda ceder el espacio a otro que viene en vuelta lanzada.

El sábado será un día de importancia fundamental, puesto que determinará prácticamente por completo lo que será la estrategia de carrera del domingo, y sin un buen resultado, pensar en los puntos se volverá una utopía incluso antes del comienzo del Gran Premio.

Publicidad

Publicidad

Enfrentar el calor en Singapur: el físico de Franco y la gestión de neumáticos

No es ningún misterio que el calor es un factor importantísimo a la hora de cualquier deporte motor, ya que la temperatura ambiente prácticamente hay que duplicarla cuando se habla de estar dentro de un auto, especialmente un monoplaza con una unidad de potencia tan grande, pegado a piso y que se mueve a semejante velocidad.

Pero en Singapur, todo eso importa aún más. Este jueves la FIA lanzó un documento oficial, incluso antes de la actividad, donde se anticipa peligro por altas temperaturas y se activó el protocolo que incluye la instalación del sistema de refrigeración del auto y el chaleco refrigerante para los pilotos. Ya vimos cómo terminó Franco Colapinto en Marina Bay el año pasado, veremos cuánto ha mejorado en el aspecto físico el argentino en doce meses para esta carrera.

Franco Colapinto sufrió con las altas temperaturas de Singapur en 2024. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Y no será únicamente el piloto el que sufra con el calor, esto repercute también en el auto, el desgaste y el rendimiento. El Alpine no es un auto que tenga como fortaleza el manejo de la degradación; de hecho, generalmente son de los que más sufren. Esto se potencia con el calor, que incrementa la temperatura del asfalto y, consecuentemente, conlleva a una degradación mayor y más rápida de los neumáticos.

La concentración y la estrategia de carrera

Franco deberá estar concentrado y enfocado, no dejarse ir por el cansancio que le provocarán 62 vueltas sumamente exigentes, controlar la degradación de los neumáticos y tener una estrategia inteligente con Alpine. El año pasado se quedó afuera de los puntos por un undercut de Checo Pérez, algo de lo que esperará aprender.

Hay circuitos en los que un undercut puede resultar contraproducente, pero en Singapur suele ser uno de los trazados en los que más se nota la diferencia entre neumáticos nuevos y usados. Poro, a su vez, su ingeniero de carrera deberá ser inteligente a la hora de planificar la parada en boxes, ya que adelantar en Marina Bay es muy complicado y se pierde mucho tiempo detrás de otro auto, comparado con el ritmo que se puede tener con pista limpia.

Publicidad

Publicidad

Sí, Alpine deberá hacer buenas paradas en boxes si Colapinto quiere tener una chance. (Getty)

Finalmente y dentro de este apartado, nos encontraremos con un fin de semana con condiciones climáticas cambiantes; hay lluvias esperadas durante el día para el viernes y sábado que afectarán el estado del circuito, aunque no para la noche, que es el horario en el que se disputarán las tandas libres, clasificación y carrera. Tener una lectura correcta del circuito puede marcar la diferencia.

El cronograma de actividades del Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

Entrenamientos Libres 1: 6:30hs

Entrenamientos Libres 2: 10:00hs

Publicidad

Publicidad

Sábado 4 de octubre

Entrenamientos Libres 3: 6:30hs

Clasificación: 10:00hs

Domingo 5 de octubre

Gran Premio de Singapur: 09:00hs (62 vueltas)

Todos los horarios son en hora argentina