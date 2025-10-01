Franco Colapinto se sinceró sobre el desafío que le espera en Singapur: “Realmente sufrí el año pasado”

Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 deja Europa de una vez por todas y comenzará su gira final de la temporada. Estas últimas siete carreras de la temporada serán clave para el futuro de Franco Colapinto en la categoría, aunque todo indica que será ratificado como el piloto de Alpine para el comienzo de la campaña venidera.

En cualquier caso, el piloto argentino buscará mostrarse una vez más en un circuito donde en el 2024 hizo una de las mejores maniobras de la temporada. El Gran Premio de Singapur en Marina Bay es el desafío que tiene por delante, un circuito demandante desde lo conductivo pero más aún desde lo físico, con temperaturas en pista por sobre los 40º.

Este fue el tercer Gran Premio de Franco Colapinto en la F1 en 2024, y uno que sufrió bastante físicamente. Algo que el argentino no quiere que se repita: “Singapur es una de las carreras más duras de la temporada. El desafío físico es único, y algo que realmente sufrí el año pasado“, admitió. “Este año pasé más tiempo en entrenamiento enfocado en ello para prepararme para las condiciones extremas“, destacó en diálogo con la prensa de Alpine.

Colapinto se vio sumamente sofocado luego del Gran Premio de Singapur en 2024. (Getty)

“La pista en sí es divertida, es rápida, con curvas técnicas, combinaciones y las carreras suelen ser buenas“, reconoció Colapinto. “Tuve un interesante inicio en la carrera del año pasado, estire mucho el frenaje de la curva 1. Me emociona correr allí, correr bajo las luces es una experiencia asombrosa y la ciudad es un lugar hermoso para visitar como deporte.”

“Condiciones extremas”: la previsión meteorológica para el GP de Singapur

Lógicamente, una de las cosas más consultadas en la previa de la carrera en la Marina es cómo estará el clima, y el servicio meteorológico de Singapur habla de condiciones cambiantes pero con algo que se repetirá durante todo el fin de semana: alta humedad.

A pesar de correrse de noche, el Gran Premio de Singapur tiene al calor como un factor importante. (Getty)

Para las prácticas del viernes, las temperaturas serán de 32º en el ambiente y un “sofocante” 80% de humedad, llevando la sensación térmica cerca de los 37º. Hay buenas chances de lluvia por la mañana del sábado, pero no tanto para los horarios de entrenamientos libres y clasificación. De hecho, se espera una temperatura aún mayor, cercano a los 39º.

El domingo de carrera también comenzaría con lluvia, pero la misma no llegaría a hacerse presente en la carrera, aunque la temperatura se mantendrá en los mismos niveles que todo el fin de semana para las dos horas de carrera.

