Franco Colapinto se sinceró sobre su relación con Briatore y su futuro en Alpine: “No es un secreto”

El argentino explicó cómo están sus chances para el 2026 y se refirió a su vínculo con Briatore.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto habló sobre Briatore y su futuro en Alpine
No hay dudas de que Flavio Briatore fue el principal impulsor de la llegada de Franco Colapinto a Alpine, y de que el argentino ocupe el lugar que en las primeras carreras de este 2025 fue de Jack Doohan. Sin embargo, las primeras presentaciones de Franco no fueron lo que el italiano esperaba y desde entonces ha habido más de una declaración dura por su parte.

Aún así, Franco Colapinto se refirió a su relación con Flavio Briatore y en diálogo con el podcast Beyond The Grid de la Fórmula 1, explicó todo: “Tengo una gran relación con Flavio“, destacó rápidamente ante la consulta del periodista Tom Clarkson, anfitrión del podcast.

“Con él se habla en italiano, no está permitido inglés. Por eso al final resultó una muy buena decisión irme a Italia con 14 años”, señaló el piloto argentino, que procedió a explicar que lo que la gente ve o escucha de Briatore, no es tan drástico como puede parecer. “Es duro con todos, es su forma de hacer que el equipo trabaje y motivarlos“, reconoció.

Colapinto destacó a Briatore y admitió haber aprendido mucho de él. (Getty)

“A veces es un poco duro y puede sentirse duro por demás si no lo conoces. Es una persona en la que realmente confío y creo que va a llevar este equipo hacia adelante, que va a poner a Alpine en lo más alto“, continuó Colapinto. “He aprendido mucho de él este año, me hizo mucho más fuerte mentalmente y creo que años como este se volverán importantes cuando empecemos a mejorar, a ganar, a tener buenos resultados y pelear adelante.”

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio pero también por todo este proceso que estamos atravesando.”

Su futuro en Alpine

Tras confirmar que su relación con Briatore es buena y tiene total confianza en el italiano, en el futuro de Alpine y en que este 2025 será clave para cuando la escudería esté en un lugar para pelear adelante, Colapinto también fue consultado por su futuro. Clarkson le consultó sobre si sabe cuándo tendrá la confirmación del equipo sobre su continuidad, ya sea positiva o negativa.

No sé, y no estoy enfocado en eso“, fue la contundente respuesta inicial de Franco. Aunque luego procedió a explayarse un poco más: “Hay mucho por aprender, mucho por lo que luchar, pero me estoy sintiendo cada vez mejor. Con el equipo, dentro del auto y siento que estamos haciendo un buen trabajo todos juntos.”

Colapinto reconoció que en Alpine siguen trabajando arduamente por mejorar. (Getty)

No es un secreto que el auto no está donde queremos que esté y no está para conseguir puntos, pero llegará el momento en que lo esté y quiero estar listo para ello. Ese es mi principal objetivo en este momento, ir carrera a carrera, momento a momento y ver dónde terminamos y cómo sigue este capítulo”, completó el argentino.

germán celsan
Germán Celsan

