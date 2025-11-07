Flavio Briatore explicó qué lo convenció de ratificar a Franco Colapinto en Alpine para 2026: “Experiencia, velocidad y talento”

Alpine confirmó este viernes a Franco Colapinto como piloto para la temporada 2026 de la Fórmula 1, que representará para el argentino la primera como titular desde su arribo a la máxima categoría del automovilismo mundial. “¡Vamos Nene! Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación“, se comunicó desde las redes sociales de la escudería.

Flavio Briatore, principal directivo del equipo, se expresó apenas confirmada la continuidad del oriundo de Pilar y explicó qué fue lo que motivó la decisión: “He seguido de cerca la trayectoria de Franco en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de élite que crezca con el equipo”, comenzó diciendo.

“Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto. Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para que el equipo esté en la mejor posición posible para la próxima temporada”, agregó.

Y en relación a las características que destacarán en Alpine en la temporada 2026 con la confirmación de Colapinto y Pierre Gasly como pilotos titulares, explicó: “Con Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que impulsará al equipo y, con suerte, les dará a nuestros aficionados motivos para celebrar la próxima temporada”.

Expectativas de progreso

El propio Franco Colapinto se refirió ya a los objetivos superadores que se ha planteado Alpine para la que será su primera temporada en la Fórmula 1 como piloto titular. “Seguramente el auto va a ser más competitivo que este año. Vamos a dar todo para pelear más adelante, por puntos”, le dijo a ESPN.

Y agregó: “Me da muchas ganas. Es un auto que yo estuve desarrollando. Tuve mis momentos en el simulador, un input bastante grande. Es el primer auto en el que se hizo algo de lo que yo dije y tengo ganas de ver qué pasa”.

En síntesis