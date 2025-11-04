Es tendencia:
Bernie Ecclestone acusó a McLaren de sabotear a Oscar Piastri para favorecer a Lando Norris: “Usaron diversos métodos”

El ex dueño de la Fórmula 1 fue contundente a la hora de hablar de la situación del equipo británico. "Prefieren a Lando", aseguró.

Por Joaquín Alis

La situación de los dos pilotos de McLaren despertó múltiples opiniones en el mundo de la Fórmula 1. La gran remontada de Lando Norris en el campeonato de constructores contrasta con el evidente bajó de Oscar Piastri, que pasó de ser el líder con diferencia a quedar como escolta. Para Bernie Ecclestone, el propio equipo se encarga de perjudicar al piloto australiano.

McLaren ha logrado ralentizar a Piastri usando diversos métodos. Prefieren a Lando Norris. Tiene más carisma y cualidades de marketing para ellos, mayor presencia ante las cámaras y exposición pública”, aseguró el ex dueño de la F1 en diálogo con Sport.de.

El mandamás de la Fórmula 1 desde los ’70 hasta 2014 profundizó en la interna de McLaren: “Piastri está canasado de las ‘papaya rules’. Está frustrado porque ya no puede ganar carreras con tanta facilidad y porque Norris recibe un trato de favor dentro del equipo“.

Además, a la hora de hablar de la definición del campeonato, Ecclescone fue contundente: “Creo que Max lo volverá a hacer y ganará el título. Tiene ese don especial, esa cualidades extraordinarias. Y en la próxima carrera en Brasil, el tiempo es cambiante y hay posibilidades de lluvia. Lo hará bien ahí. Verstappen es especial, el mejor carrerista, no un político, sino el mejor piloto de carreras”.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 357
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321
  4. George Russell (Mercedes) – 257
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Cuándo se corre el GP de Brasil

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
