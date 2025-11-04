Es tendencia:
Colapinto nunca tuvo oportunidad: revelan el momento exacto en que Alpine dio por perdido el 2025

En Europa dieron a conocer la forma de proceder de Briatore y Alpine durante la temporada y cuándo tomaron la decisión de dar por perdido el 2025.

Por Germán Celsan

Alpine dejó de lado el desarrollo del auto en mitad de año

En México, el mejor de los Alpine terminó a 37 segundos del auto que aparecía delante. La escudería francesa tocó fondo, y no hay nada que Franco Colapinto o Pierre Gasly que puedan hacer para remediarlo. No al menos en lo que resta del 2025, donde cualquier suma de puntos será producto del azar más que del talento. Pero no es algo que dependa de ellos, es el producto de una decisión de la escudería que dejó el A525 como un auto completamente obsoleto.

Una decisión que fue clara: dar por perdido el 2025 y enfocarse en un 100% en el desarrollo del auto para el 2026, con el cambio de reglamento general y de motorista en particular. Y el medio alemán Auto Motor und Sport (AMuS) dio a conocer que esa decisión se tomó tan pronto como una vez finalizó el Gran Premio de Barcelona.

El A525 no es mejorado desde mitad de año y es, de lejos, el peor auto de la parrilla.

Sí, tan pronto como el 1 de junio, en la Fecha 9. Colapinto recién disputaba su tercer Gran Premio y se estaba adaptando el auto, pero el auto nunca más se adaptó ni actualizó desde entonces. De allí en más, la temporada de Alpine fue en declive y la diferencia entre el A525 y el resto de los autos de la parrilla se fue acentuando más y más.

No es casualidad que Gasly, el único piloto que sumó puntos para Alpine esta temporada, sólo haya conseguido un sexto puesto en Silverstone y un décimo en Bélgica desde entonces, dos carreras marcadas por cuestiones climáticas que alteraron su desarrollo normal. En el resto de las carreras, no pasó del decimoquinto puesto. Lo mejor de Colapinto, el undécimo lugar en Zandvoort.

Por qué Alpine dio por perdido el 2025 en Barcelona

El modelo actual cuenta con problemas críticos en el eje delantero. Los pilotos deben evitar al máximo baches y bordillos; de lo contrario, el coche rebota demasiado. Ante esta situación, Alpine decidió traer una sola mejora para el A525 y centrarse por completo en el modelo de 2026″, explicó el medio.

“El modelo de 2025 solo se probó una vez más en el túnel de viento en marzo para la actualización de Barcelona. Sin embargo, esto solo aportó una mejora a corto plazo. La competencia directa introdujo al menos una etapa de desarrollo adicional“, agregó.

Briatore y Alpine dieron por perdido el año en Junio. (Getty)

El propio Flavio Briatore fue claro al respecto y explicó algunas semanas atrás: “Nadie me podía garantizar que volveríamos a quedar sextos si construíamos un coche nuevo. Habría estado terminado tan tarde que el sexto puesto habría sido muy disputado. Así que probablemente habría sido una lucha por el octavo al décimo puesto. Fue entonces cuando nos preguntamos si el octavo puesto justificaba sacrificar nuestro proyecto de 2026.”

Quedan Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, cuatro carreras donde cualquier punto sumado por Alpine será producto de la suerte y errores rivales, más que de cualquier otra cosa. Y habrá que esperar al 2026 para conocer si el sacrificio del 2025 valió la pena.

En síntesis

  • Alpine decidió dar por perdido el 2025 y centrarse en el auto de 2026 tras el Gran Premio de Barcelona (1 de junio).
  • El Alpine A525 presenta problemas críticos en el eje delantero, lo que lo hace rebotar mucho en baches y bordillos.
  • Desde Barcelona, Pierre Gasly solo sumó puntos en dos carreras (6º en Silverstone y 10º en Bélgica) y Franco Colapinto logró un 11º lugar en Zandvoort.
germán celsan
Germán Celsan

