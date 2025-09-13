Fue campeón de la Fórmula 1 y le pidió al piloto sensación que no sea compañero de Max Verstappen: “¿Viste lo peligroso que es?”

Desde que Max Verstappen llegó a Red Bull Racing y se convirtió en primer piloto de la escudería, un séquito de pilotos han pasado como compañeros, buscando ponerse a la par del hoy cuatro veces campeón del mundo. Todos ellos, sin éxito. La segunda butaca en Red Bull es el asiento más caliente dentro de la Fórmula 1 y si bien Isack Hadjar es el claro candidato a ocuparlo en 2026, hay figuras importantes que le recomiendan no dar el salto.

Nico Rosberg, campeón del mundo en 2016, fue claro a la hora de referirse a la situación en Red Bull y le aconsejó al piloto francés que se quede en Racing Bulls y no suba a la escudería padrina: “Yo me negaría 100%. Diría que no, que no lo voy a hacer, que no intenten forzarme“, afirmó el ex piloto alemán que hoy se desempeña como analista para Sky Sports.

“¿Viste lo peligroso que es? ¿Cuántas carreras ha destrozado Red Bull?”, agregó Rosberg, que unos meses atrás ya había dejado clara su postura. “Si fuera Hadjar ahora mismo, en el momento que el equipo empiece a mencionar el tema, literalmente me negaría. Con tanta vehemencia como fuera posible“, había señalado el alemán en junio pasado.

Isack Hadjar es el novato del año en la F1 y Red Bull querrá subirlo al lado de Verstappen. (Getty)

“Está haciendo tan buen trabajo con RB, está en una posición tan buena, que no hay necesidad de hacerlo”, completó Rosberg en aquel momento. Para aquel entonces, Hadjar todavía no había logrado podios, cosa que hizo un par de semanas atrás, consolidándolo como el mejor Rookie de la temporada.

Los compañeros que tuvo Verstappen en Red Bull

Mientras aún Red Bull piensa en la renovación -o no- del contrato de Yuki Tsunoda y de Liam Lawson, especialmente teniendo al posibilidad de subir al británico Arvid Lindblad a uno de sus autos para el 2026, la realidad indica que por ese asiento del que habla Rosberg, varios pilotos han pasado y visto truncado su progreso en la categoría.

Publicidad

Publicidad

Max ha sido superior a todos sus compañeros en Red Bull. (Getty)

Verstappen tuvo como compañero a Daniel Ricciardo por 58 carreras, luego pasaron Pierre Gasly y Alexander Albon, quienes no llegaron a los 30 Grandes Premios. Checo Pérez, con 90 carreras, fue el compañero que tuvo Verstappen por más tiempo y el que mejor rindió, aunque al final fue despedido. Esta temporada, Liam Lawson corrió tres carreras y Yuki Tsunoda, el resto de la campaña. Ambos con flojo rendimiento.