Alpine confirmó que Pierre Gasly se perderá el Gran Premio de Abu Dhabi durante la última FP1 del campeonato

Paul Aron reemplazará al piloto francés y tendrá una nueva posibilidad a bordo del A525 en Yas Marina.

Por Joaquín Alis

Alpine confirmó que Pierre Gasly se perderá el Gran Premio de Abu Dhabi durante la última FP1 del campeonato

Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El cierre del año está marcado por la definición del campeonato, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri disputándose el título. Mientras tanto, Alpine confirmó que Pierre Gasly no arrancará el fin de semana a bordo del A525.

El piloto francés, único del equipo que consiguió sumar puntos este año en ese monoplaza, deberá cederlo para la primera tanda de entrenamientos libres. El motivo es una cuestión estrictamente reglamentaria, que también aplica para otras escuderías.

El auto de Gasly será ocupado una vez más por Paul Aron, el piloto de reserva, durante la FP1. La reglamentación de la FIA obliga a los pilotos oficiales a entregar su auto en dos prácticas a un novato y el ex Red Bull lo hará por segunda y última vez en Yas Marina.

Gasly ya había prestado su coche por primera vez en el GP de México. Por su parte, Franco Colapinto cumplió su segunda cesión en Monza, mientras que la primera había sido a Ryo Hirakawa en Japón, cuando el piloto principal todavía era Jack Doohan.

Por otra parte, Alpine también informó que Kush Maini será parte de los test de jóvenes pilotos -más conocido como test de postemporada- el día martes, también en Abu Dhabi.

Paul Aron, entusiasmado por su nueva chance

“Estoy esperando con ganas volver a estar detrás del volante del A525 este fin de semana en Abu Dhabi para mi tercera sesión de entrenamientos libres con el equipo, y la quinta de la temporada. Las actuaciones en Monza y Ciudad de México fueron muy positivas para mi desarrollo personal como piloto y espero construir sobre eso por última vez este año“, declaró Aron.

Y agregó: “Disfruté mucho la oportunidad de participar en el test de postemporada en este circuito el año pasado. Un recuerdo muy querido para mí, ya que fue mi primera vez en un coche de Fórmula 1, y agradezco al equipo por darme esta nueva oportunidad en Abu Dhabi. Haré lo mejor para ayudar a preparar un fin de semana exitoso“.

Posiciones del campeonato

  1. Lando Norris (McLaren) – 408
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 396
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 392
  4. George Russell (Mercedes) – 309
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 228
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 151
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Carlos Sainz (Williams) – 64
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
  11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 48
  13. Oliver Bearman (Haas) – 41
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 37
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  16. Esteban Ocón (Haas) – 32
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 32
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Cuándo se corre el GP de Abu Dhabi

La actividad relacionada con el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 tendrá su puntapié inicial el viernes 5 de diciembre, jornada en la que se desarrollarán las dos primeras prácticas libres. Más tarde, más precisamente el sábado 6, tendrá lugar la FP3, acompañada por la clasificación para la carrera.

El domingo 7 de diciembre se llevará a cabo la última carrera del año y de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los únicos que tienen chances de campeonar, irán en búsqueda de la gloria.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 1: 6:30 horas
  • Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 3: 7:30 horas
  • Clasificación: 11:00 horas
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

  • Carrera: 10:00 horas
