¡Impactante! Las dos salvadas de Franco Colapinto bajo la lluvia en la clasificación del GP de Las Vegas

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas fue una tanda caótica, sin tanto accidente -salvo el de Albon en Q1-, pero con decenas de salidas de pistas y vueltas borradas por exceder los límites. Todo producto de la lluvia que sorprendió a todos y se hizo la protagonista absoluta en la madrugada del sábado.
En ese contexto, Franco Colapinto logró entrar en Q2, pero en la segunda tanda nunca pudo cerrar una vuelta consistente en todos los sectores, y es que tuvo dos complicaciones en sus últimos dos intentos que le impidieron mejorar y pensar en la Q3. Errores que Colapinto lamentó, pero cuando vuelva a ver las acciones, podrá estar conforme con su manejo y, especialmente, con sus reflejos y muñeca.
El argentino evitó dos veces pegarse de lleno contra el muro cuando el auto no respondió tal y como él esperaba, y en dos súbitas maniobras, logró evitar las protecciones que, implacable, lo esperaban a centímetros de la pista.
La primera salvada de Colapinto en la Qualy
La segunda salvada de Colapinto en la Qualy
Era importante para Colapinto no golpear el auto y demostrar que en lluvia también es competitivo y puede terminar las tandas con buen rendimiento. Podría haber sido un mejor resultado, pero el argentino demostró que tiene la capacidad y el talento para manejar en condiciones sumamente adversas.