James Vowles reveló el gesto de Michael Schumacher con su esposa que lo avergonzó: “Yo no había pensado en ello”

Entre las temporadas 2010 y 2012, James Vowles, actual jefe de Williams en la Fórmula 1, trabajó con el mítico piloto alemán, Michael Schumacher, en la escudería Mercedes, en donde hacía las veces de estratega senior para planear cada una de las carreras de esos años.

En una entrevista con el podcast High Performance, el mismo Vowles contó intimidades sobre su trabajo en equipo con Schumacher. Dentro de sus dichos, reveló la humildad del alemán en su regreso a la Fórmula 1 tras concretar su primer retiro de la actividad.

“Se interesaba de verdad por quién eres, qué te mueve, cómo le va a tu familia”, inició sobre cómo era el piloto alemán en el día a día con sus compañeros de equipo. Siguiendo con sus declaraciones, agregó: “Y no para obtener una ventaja personal, sino porque era realmente importante para él”.

“Llevó a todo el mundo con él en el viaje. Cuando Michael decía: ‘Vamos por aquí’, todo el equipo le seguía, a ambos lados del garaje”, continuó sobre la injerencia que tenía el alemán con su equipo en la escudería de Mercedes Benz.

Por otro lado, contó el gesto que tuvo Schumacher con su esposa, por el que se sintió avergonzado: “Sabía cuándo era el cumpleaños de mi pareja e hizo que le llevaran flores a casa. Eso me avergonzó totalmente, porque yo no había pensado en ello”.

Para cerrar, el jefe de Williams lamentó el regreso trunco del piloto alemán a la Fórmula 1, ya que a pesar de que generó expectativas para pelear por el campeonato, no logró ganar ni una sola carrera con Mercedes: “Todavía hoy me duele. Realmente se habría merecido una”.

Vowles recordó la vez que corrió con Schumacher

“Corrimos juntos. Fue uno de los mejores días de mi vida”, comentó Vowles sobre la oportunidad que tuvo de correr en moto con Schumacher en el circuito Paul Ricard de Le Castellet. Y agregó: “Años después, los dos seguimos riéndonos de aquel día”.

