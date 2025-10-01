Con un argentino, los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, según Isack Hadjar: “No hay comparación”

Isack Hadjar es una de las grandes sorpresas en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Con solo algunos tests en campañas anteriores, el piloto francés compite por primera vez a bordo de un Racing Bulls y ya superó tanto a Liam Lawson como a Yuki Tsunoda, sus compañeros este año.

Subcampeón en la temporada 2024 de la Fórmula 2, Hadjar sumó puntos en 8 de los grandes premios de la máxima categoría este año, consiguiendo incluso llegar al podio en Países Bajos. Por eso, con solo 21 años, demostró ser uno de los pilotos con mayor proyección de la parrilla.

Mientras el nacido en París se prepara para volver a subirse en el monoplaza para competir en el Gran Premio de Singapur de este fin de semana, le concedió una entrevista a Bilel Jkitou para su canal de YouTube en la que se la jugó a revelar cuáles son los mejores de la historia desde su perspectiva.

“Es difícil hacerlo en todos los deportes. Ni siquiera se puede comparar. De su generación, Hamilton. No hay comparación. Puedo nombrarte cinco grandes, como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, y ahora incluyo a Max (Verstappen)“, comenzó Hadjar.

Y luego, para completar con el pedido y sumar al quinto de esta lista, se refirió a Juan Manuel Fangio, la leyenda argentina: “Podría tener en cuenta el pasado, eso es lo que pasó en los años 60, 50. Ni siquiera tengo un vídeo, nada, pero estaba Fangio, cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1, así que lo pondría entre los cinco primeros”.

A qué hora se corre el GP de Singapur

Al no haber carrera este fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el 3 y el 4. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

