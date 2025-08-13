Es tendencia:
La FIA confirmó que los nuevos autos de la F1 serán más lentos en 2026: “De uno a dos segundos y medio por vuelta”

Una de las principales autoridades dentro de la Federación Internacional reveló dónde están parados los equipos de cara a la próxima temporada y el cambio de reglamento.

Por Germán Celsan

La F1 2026 será una temporada donde todos los ojos estarán puestos en la FIA, y en ver si finalmente acertaron al decidir por cambiar por completo el reglamento dentro de la categoría. A raíz del nuevo reglamento, todas las escuderías tendrán que rediseñar sus autos desde cero, y eso llevará a un largo proceso de desarrollo.

Este es el principal motivo y factor por el que la FIA reconoce que en 2026 los autos serán más lentos de lo que vemos actualmente en la Fórmula 1. Y es que los monoplazas actuales han llegado al pico de su desarrollo, mientras que los nuevos comenzarán desde cero. Así lo confirmó y explicó Nikolas Tombazis, director del departamento de monoplazas de la Federación Internacional.

“Siempre me sorprende la importancia que la gente le da a este tema”, señaló Tombazis en diálogo con Auto Motor und Sport. “Ha habido fases en la historia del deporte donde los tiempos de vuelta se han ralentizado y no creo que haya dañado al deporte“, afirmó.

Los resultados de las simulaciones lo muestran: de uno a dos segundos más lentos en 2026

De acuerdo a nuestras simulaciones, los autos van de uno a dos segundos más lento por vuelta“, reconoció Tombazis. “Pero eso es sólo el inicio; los equipos desarrollarán sus autos rápidamente y pronto nadie se quejará de que van lento.”

El piloto puede que sienta ese segundo y medio, desde fuera difícilmente puedas darte cuenta“, puntualizó Tombazis. Y dejó en claro: “No nos vamos a ir al nivel de Fórmula 2”, donde los tiempos de vuelta son entre 10 y 15 segundos más lentos que la F1 actual.

“Para ser justos, tengo que admitir que no hemos recibido los datos de todos los equipos sobre la carga aerodinámica de sus autos, por lo que es posible que algunos inicien algo peor [en 2026]”, concluyó el directivo.

Germán Celsan
Germán Celsan

