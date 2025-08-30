Es tendencia:
La inesperada aparición de Julio Cruz en la Fórmula 1: por qué le entregó un premio a Oscar Piastri

El australiano se quedó con la pole position en Zandvoort y quien le entregó el premio fue el ex delantero de River, Inter y la Selección. El motivo.

Por Lautaro Tiburzio

Julio Cruz y Óscar Piastri en el GP de Países Bajos
Oscar Piastri se quedó con la pole position en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 al conseguir un tiempo impecable en la Q3, marcando un 1:08.662 que le aseguró el primer puesto superando a su compañero en McLaren, Lando Norris.

El australiano partirá desde la mejor ubicación en la parrilla para la carrera que se disputará este domingo, y recibió el tradicional premio que la F1 da a quienes obtienen la pole en la clasificación. Para sorpresa del público presente y de los televidentes, quien se lo entregó en la tarima fue una cara conocida para los argentinos: Julio Cruz.

El Jardinero, aquel lungo y hábil delantero surgido en Banfield y con pasos por River, Feyenoord, Bolonia, Inter de Milán, Lazio y la Selección Argentina, hizo su aparición junto con Piastri en la culminación del GP de Países Bajos y le dio el trofeo al piloto de McLaren.

El motivo por el que Cruz fue el encargado de este particular homenaje a Piastri no solo es uno, sino que se debe a múltiples razones. Primero y principal, debido a que el premio que se otorga es un neumático de marca Pirelli, proveedor de la Fórmula 1 y principal sponsor del Inter de Milán. Eso explica el porqué el exdelantero neroazzurro lo entregó vestido de indumentaria del equipo italiano.

Además, Julio Cruz es muy bien recordado en tierras neerlandesas por su paso por Feyenoord, en donde participó de 111 partidos, anotando 51 goles y ganando dos títulos locales. Por ese motivo, Pirelli eligió al Jardinero para ser parte de la ceremonia de entrega del premio a Oscar Piastri por la pole position en Zandvoort.

Cabe destacar que no es la primera vez que una figura argentina del mundo del fútbol participa de estos eventos. En 2022, en el GP de Italia -en Monza- Gabriel Batistuta le dio el mismo premio a Charles Leclerc al haberse quedado con el primer puesto en la qualy de aquel gran premio.

Seguí toda la actividad de la Fórmula 1 por Disney+

Parrilla de salida del GP de Países Bajos 2025 de la F1

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Isack Hadjar (RB)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Liam Lawson (RB)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Nico Hülkenberg (Sauber)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Oliver Bearman (Haas)
  20. Lance Stroll (Aston Martin)

Cómo sigue el cronograma del GP de los Países Bajos

Toda la actividad pactada para la jornada de viernes y sábado ya fueron completadas, por lo que ahora los pilotos descansarán mientras los mecánicos trabajan para poner a punto los autos para el domingo. El cronograma sigue de la siguiente forma:

DOMINGO 31 DE AGOSTO

  • Gran Premio de los Países Bajos: 10:00hs – 72 vueltas
    Horario argentino
